Las campeonas del mundo de fútbol de salón fueron homenajeadas por el Gobierno Nacional

El deporte femenino colombiano ha aumentado la gloria para el país en los últimos días. Al subtítulo mundial de la selección Sub-17 de fútbol, se sumó la consagración orbital de fútbol de salón en Mosquera, Cundinamarca.



Y como campeonas fueron recibidas en la Casa de Nariño, donde el presidente de la República, Gustavo Petro, además de resaltar el bicampeonato obtenido, destacó la importancia del logro para la nación que, según el primer mandatario, será mejor gracias al deporte y la cultura.



"Ustedes son campeonas y en esa medida ponen a Colombia a vibrar y sentir, algo muy importante en un país que ha sido sacudido por la violencia. La sensibilidad puede ser el blindaje para que esa violencia no permanezca", destacó el gobernante, quien estuvo acompañado de la vicepresidente, Francia Márquez, y de la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia.



En el Pacto por el Deporte se igualaron los incentivos que reciben los atletas que practican los deportes individuales, con los de conjunto. En consecuencia, cada jugadora de la selección recibirá 35 millones de pesos. Al ser 12 integrantes del plantel nacional, el total el reconocimiento será de 420 millones de pesos.



De igual manera, la resolución cobija al entrenador de la selección, quien percibirá la mitad del valor asignado. En consecuencia, el seleccionador Willinton Ortiz, recibe 17.500.000.



La selección Colombia femenina de fútbol de salón se consagró en el IV Mundial Femenino de Fútbol de Salón, disputado del 24 al 30 de octubre en el municipio de Mosquera, Cundinamarca. La campaña del equipo nacional fue invicta y perfecta. Ganó los seis encuentros, marcó 55 anotaciones y no recibió gol en contra.



"¡Este es el Gobierno del pueblo! Todas empezamos en la cuadra en el barrio, es el deporte más popular de Colombia porque se hace un arco con piedras y un balón con trapos. Me siento muy orgullosa de ser parte de esta selección. Gracias por el apoyo del Gobierno. Quisiéramos dejar un legado a las niñas que vienen atrás y por eso anhelamos una liga más extensa", dijo la goleadora y capitana, Shandyra Wright.



El homenaje a la selección Colombia femenina de fútbol de salón se extendió hasta la sede administrativa del Ministerio del Deporte, donde una calle de honor de los funcionarios de la entidad les dio la bienvenida a jugadoras y cuerpo técnico.



Ya en el auditorio, la ministra Urrutia ofició de anfitriona y destacó que "es un orgullo para el país que hayan respondido de gran manera. Hicieron algo muy grande que es ser campeones mundiales y cuenten con el apoyo del Ministerio del Deporte para que este deporte se desarrolle mucho más en la Colombia profunda".



Este año, el Ministerio del Deporte destinó un apoyo de 400 millones de pesos para la Federación Colombiana de Fútbol de Salón, mientras que para el mundial aportó 200 millones de pesos, para un total de 600 millones de pesos de inversión.