La Selección Colombia Sub20 prende motores en Cali de cara al Suramericano

La Selección Colombia Sub 20 comenzó trabajos en Cali en los últimos días de preparación para afrontar el Suramericano a disputarse en el país cafetero. El entrenador Héctor Cárdenas expresó las sensaciones del grupo de estar en la capital vallecaucana.



La ‘Tricolor’ llegó el pasado sábado a Cali y se internó en el Hotel NH del sur de la ciudad. El grupo de jóvenes entrenaron ayer y poco a poco se adaptan a las condiciones de la ciudad para la primera fase del torneo.



"Estamos muy contentos, sabíamos lo que nos esperaba, por eso veníamos hablando mucho con nuestros jugadores y me decían, ahora sí sentimos realmente el apoyo y lo que va a ser el Sudamericano”, dijo el DT Héctor Cárdenas.



Asimismo, el vallecaucano destacó las ventajas de jugar en la ‘Sucursal del Cielo’ esta primera fase del Suramericano.



"El apoyo de la gente es fundamental, nuestro clima. Tenemos muchos de los jugadores que son de esta región, que compiten aquí en la ciudad y eso creo que va a ser un plus para nosotros. Más allá de todo lo que representa cuando la Selección juega en Santiago de Cali".



La Selección Colombia debutará en el Suramericano el próximo jueves a las 7:30 p.m., en el estadio Pascual Guerrero. Su rival será Paraguay.



“Es un rival que ya conocemos. La última vez que los enfrentamos en Asunción lo sufrimos bastante. Por eso hemos tomado cartas sobre el asunto, hemos trabajado muy bien y sobre todo en el juego aéreo donde son muy fuertes. Tienen jugadores importantes y sabremos controlarlos”, comentó Cristian Daniel Santander, portero de la ‘Tricolor’.



Los jugadores de la Selección realizaron ayer una doble sesión de entrenamiento. En primer lugar trabajaron acondicionamiento físico y terminaron la jornada en el campo de entrenamiento en Cascajal.



“Tenemos increíbles sensaciones con este campeonato. Todos tenemos la mentalidad de realizar un buen Suramericano y alcanzar el objetivo de ir al Mundial que es un sueño para todos. Estamos unidos y convencidos del gran trabajo que hemos estado haciendo”, expresó Julián Andrés Palacios, defensor de la Selección.



Cabe recordar que Colombia se encuentra en el Grupo A con Brasil, Argentina, Paraguay y Perú. Todos los partidos del combinado cafetero serán en el Pascual Guerrero.



Por su parte, el Grupo B están Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile y Bolivia. Los encuentros para este grupo iniciarán en el Estadio del Deportivo Cali.



Arriban a la ‘Sucursal’

La Selección de Argentina, dirigida por Javier Mascherano, llegó ayer a Cali para afrontar el Suramericano. La ‘Albiceleste’ se encuentra hospedada en el Hotel Dann Carlton.



La Selección de Ecuador llegará a la capital del Valle el miércoles. Los dirigidos por Jimmy Bran enfrentaron a El Nacional y Liga de Quito, como los últimos juegos de preparación para el Suramericano. Brasil, otra candidata al título, llegará hoy a Cali para alistar su inicio en el Suramericano Sub 20.