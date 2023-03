La Selección Colombia Sub-20 empató contra Suecia en un nuevo amistoso en Murcia

En su segunda presentación en el Pinatar Arena, la Selección Colombia Sub 20 igualó 0-0 frente a Suecia Sub 21, en el partido de fondo de la jornada disputada en Murcia, España.



El director técnico de la “tricolor” Héctor Cárdenas realizó diferentes variantes en la formación titular, teniendo como referencia el partido anterior y sigue mirando opciones, de cara a la conformación del equipo para disputar la Copa Mundial de la FIFA Indonesia 2023, que se disputará entre mayo y junio.



Mañana, la Selección Colombia Sub 20 tendrá jornada de recuperación y comenzará a preparar su último encuentro de esta gira por el viejo continente, que tendrá lugar el próximo miércoles a las 5:00 a.m., frente a la Selección de Murcia Sub 21.

​

​Colombia formó con Luis Marquines, Edier Ocampo, Fernando Álvarez, Stiven Valencia, Juan Castilla, Gustavo Puerta, Jhojan Torres, Yáser Asprilla, Luis Díaz, Mateo Mejía y Tomás Ángel.



Los cambios fueron Leyner Palacios por Mejía y Miguel Monsalve por Ángel.



Juan Castilla se refirió a las cosas buenas que dejó el partido: “Fue una buena práctica para ver cómo está el grupo, para seguir viendo cómo estamos mejorando lo que entrenamos y pudimos jugar bien, sacarle mucho provecho a esta oportunidad de jugar contra una gran Selección, para seguir creciendo y mejorando”.