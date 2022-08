La Selección Colombia Femenina Sub-20 quiere 'sacarse la espina' contra Brasil en el Mundial

El de este sábado, por cuartos de final, será el primer duelo oficial entre las selecciones de Colombia y Brasil en un Mundial Sub 20, pero antes se vieron las caras, justamente este año, y no quedaron buenas sensaciones en el equipo cafetero, tras un polémico partido del Suramericano de la categoría.



A las 9:00 de la noche, en el Estadio Nacional de Costa Rica, en San José, ambos equipos chocarán por un cupo a las semifinales del certamen.



Colombia pasó primera del Grupo B por encima de México, Alemania y Nueva Zelanda, mientras que Brasil fue segunda del A, donde España se impuso.



En el Suramericano Sub 20 realizado en Chile, este año, Brasil y Colombia se enfrentaron en el primer partido del la fase final en La Serena, donde las auriverdes ganaron 3-0.



El primer gol de las brasileñas estuvo manchado por una mano de Giovaninha, que no vio la árbitra paraguaya Zulma Quiñónez. Luego vino un autogol de Liced Serna y el tercero fue obra de Isa.



“Ya jugamos con Brasil, es un equipo muy fuerte, son las campeonas de los nueve suramericanos que se han hecho, los conocemos bastante”, manifestó Carlos Paniagua, seleccionador de Colombia, que confía en sus jugadoras para obtener una victoria el sábado.



En la fase de grupos del Mundial que se juega en Costa Rica, Brasil empató 0-0 con España, venció 2-0 a Australia y goleó 5-0 a la selección anfitriona.



Colombia, por su parte, derrotó 1-0 a la favorita Alemania, empató 0-0 con México e igualó 2-2 contra Nueva Zelanda.

Reacciones tras la clasificación

”Antes de la expulsión teníamos el control total del juego, pero lastimosamente llegó la expulsión, nos acomodamos y sacamos un empate valioso con 10, que con 10 jugadoras es difícil. Estábamos haciendo un partido excelente, pero nos pudimos acomodar y sacar esto adelante”: Linda Caicedo, jugadora de la Selección Colombia Femenina Sub 20.



”Cumplimos el primer objetivo. En este grupo era candidato Alemania, y mire cómo es el fútbol: tres veces campeona, potencia, se va eliminada en un grupo con México y Colombia. Ahora nos toca disfrutar: estamos en una instancia muy bonita”: Carlos Paniagua, seleccionador de Colombia.