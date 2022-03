La lucha por la repesca: Perú, Colombia y Chile se juegan el todo por el todo en Eliminatorias

Mañana se disputará la última jornada de la eliminatoria a Catar 2022, donde se define el equipo que va al repechaje y que luchará contra un rival asiático por ir a la cita orbital. Perú, Colombia y Chile buscan esa opción.



Perú llega con los mejores chances

El seleccionado inca, que orienta el técnico argentino Ricardo Gareca, tendrá la primera opción de quedarse con el cupo al repechaje que se juega esta martes.



El cuadro peruano, que viene de perder 1-0 con Uruguay en la jornada anterior, llega a este cierre de la clasificatoria al Mundial de Catar 2022 ubicado en la quinta casilla de la tabla de posiciones con 21 puntos y es el único de los tres seleccionados involucrados en esta lucha que depende de sí mismo para mantener vivo el sueño mundialista.



Para no tener sorpresas, Perú deberá derrotar a Paraguay en Lima y con 24 puntos asegurar el cupo a la repesca, la misma instancia que disputó hace cuatro años y en donde alcanzó la clasificación a Rusia 2018, tras dejar en el camino a Nueva Zelanda. Otro escenario favorable para los incas es empatar con los guaraníes, pero que Colombia no derrote a Venezuela y que Chile no sume los tres puntos ante Uruguay. Incluso, Perú podría darse el lujo de perder con los paraguayos, siempre y cuando Colombia también pierda en su visita a la ‘Vinotinto’ y que los chileños empaten o caigan con los charrúas en Santiago.



El cuadro inca sueña con llegar a su sexto mundial. La gran ausencia del plantel peruano es la de André Carrillo, por lesión.



Colombia, a hacer lo suyo y a esperar ayuda.

En el juego de las posibilidades para optar por el cupo a la repesca mundialista aparece la Selección Colombia que, a pesar de tener una irregular campaña en esta eliminatoria, sigue soñando con clasificar a su tercer mundial consecutivo.



El elenco dirigido por Reinaldo Rueda viene de derrotar 3-0 a Bolivia en Barranquilla, acabando con una sequía de 7 juegos sin anotar goles.

Los cafeteros arriban a esta jornada final del camino a Catar 2022 ubicados en la sexta casilla de la tabla con 20 puntos y requiere no solo de su esfuerzo en su visita a Venezuela sino que deberá esperar que Paraguay le dé una mano en Lima ante los peruanos.



Colombia, que ya no depende sí misma para quedarse con la quinta casilla, tiene dos escenarios que le favorecen.



La primera posibilidad que manejan los colombianos es derrotar a los venezolanos en Puerto Ordaz y que Perú, en Lima, no pase del empate con los paraguayos. la ‘Tricolor’ llegaría a 23 unidades, mientras que los incas se quedarían máximo con 22.



El otro chance del equipo de Rueda es empatar en Venezuela (llega 21 puntos), que Perú pierda (se queda con 21, pero el gol diferencia favorece a Colombia) y que Chile no le gane a Uruguay.



Chile necesita de un milagro futbolístico

De los tres seleccionados nacionales que luchan por llegar al repechaje mundialista sin duda Chile es la escuadra que tiene la situación más compleja para anhelar quedarse con la quinta casilla.



El equipo que orienta el técnico Martín Lasarte llega a la última fecha de la eliminatoria con 19 puntos y una mínima posibilidad de seguir con vida en su deseo de estar en su décimo mundial.



No participa en las citas orbitales desde Brasil 2014 y un nuevo fracaso sería un duro golpe para el fútbol austral.



Chile recibió un mazazo al caer goleado 4-0 en su visita a Brasil en la reciente jornada y eso le complicó aún más sus posibilidades.



El equipo de Lasarte debe ganar sí o sí en Santiago ante Uruguay por cualquier resultado, lo que le daría tres puntos que le permitían quedar por encima de sus rivales en la tabla de posiciones con 22 unidades, además de mejorar la diferencia de gol, que actualmente es de -5.



Lo anterior sumado a que Perú empate o pierda ante Paraguay de local (los incas harían máximo 22, pero con peor diferencia de gol que los chilenos) y además que Colombia no le gane a Venezuela como visitante (los de Rueda llegarían a 21 puntos).



Paulo Díaz y Claudio Bravo serán bajas frente a los charrúas por acumulación de cartulinas amarillas.