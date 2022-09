Inicia la era Lorenzo: ¿Qué cara tendrá la Selección Colombia frente a Guatemala?

Este sábado comienza la era de Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia cuando se mida a su similar de Guatemala en juego amistoso internacional que se disputará esta noche (7:00 p.m.) en suelo estadounidense.



Será la primera cita oficial del elenco nacional tras el fracaso que impidió que Colombia asistiera a la Copa Mundo de Catar. El próximo martes se enfrentará a México.



Por la convocatoria desvelada la semana pasada, no se esperan muchos cambios para este primer cotejo que se disputará en la cancha del estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey.



Lorenzo llamó 26 jugadores para esta doble presencia en la Fecha Fifa, en la que se destaca la presencia de jugadores de amplio recorrido como Falcao García, David Ospina, James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado.



Con respecto al esquema que busca consolidar en el combinado nacional, el estratega argentino Lorenzo explicó que el módulo que tiene es un 4-3-3 con variantes en el parado defensivo y en el ataque.



“El objetivo es armar un equipo compacto que vaya por todo en todos lados. Un grupo competitivo, protagonista, que vaya por todo en todos lados. Es nuestra visión. Hace falta trabajo, tiempo, esa es la línea para los jugadores: que vayan por todo”, indicó el estratega en una de las ruedas de prensa previas a su debut con Colombia.



Uno de los llamados a ser protagonista en este nuevo ciclo de la ‘Tricolor’ es sin duda el guajiro Luis Díaz, el mejor futbolista colombiano en el exterior y figura del Liverpool de Inglaterra.



“Vamos a tratar de rodearlo para que el funcionamiento lo haga mejor a él, la mochila del peso no va a caer sobre él”, explicó Néstor sobre lo que pretende con Lucho.



La gran expectativa es conocer si James Rodríguez pueda tener algunos minutos tras su debut con Olympiacos de Grecia.



David Ospina; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon J. Lucumí, Johan Mojica; Wílmar Barrios, Mateus Uribe, Yairo Moreno; Luis Díaz, Rafael Santos Borré y Juan Guillermo Cuadrado sería el once inicial.