Histórico: La Selección Colombia clasificó por primera vez al Mundial de Fútbol Playa

La Selección Colombia de Fútbol Playa alcanzó su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA de Fútbol Playa Dubai 2023 y de esta manera, se convierte en la quinta Selección Colombia en 12 meses, que consigue un cupo a la máxima cita orbital.



El conjunto nacional logró el cupo luego de vencer 7-5 a Paraguay en el juego por el tercer lugar de la Copa América de Fútbol Playa, que se disputó en Rosario, Argentina.



Colombia estuvo presente en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Sub 17 quedándose con el subtítulo, de igual forma hizo parte de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Sub 20 donde avanzó hasta los Cuartos de Final y, este año, tendrá su participación en la Copa Mundial de la FIFA Sub 20 en Indonesia que se celebrará desde el 20 de mayo, también en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda en Julio, y ahora por primera vez en la historia, obtiene un lugar en la Copa Mundial de Beach Soccer en los Emiratos Árabes Unidos.