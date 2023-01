Héctor Cárdenas se ilusiona con Colombia: "Queremos ganar el título en casa"

La Selección Colombia Sub-20 ultima detalles para el Suramericano de la categoría que comenzará el 19 de enero en Cali.



El cuadro nacional trabaja por estos días en Bogotá con 23 jugadores al mando del técnico vallecaucano Héctor Cárdenas, quien tendrá como objetivos clasificar al Mundial de Indonesia y luchar por el título del torneo.



Colombia integra el Grupo A del certamen continental junto a Paraguay, Brasil, Argentina y Perú.



Cárdenas y sus muchachos arribarán el próximo sábado a la ‘Sucursal del cielo’, donde afrontarán la última parte de su preparación de cara al debut, que será el 19 de enero ante los guaraníes. El 12 de febrero se conocerá el nuevo monarca suramericano.



Jugar de local será una motivación y un compromiso grande para este grupo de futbolistas que tendrá el aliento del público en Cali y luego en Bogotá.



A sus 43 años, Héctor Cárdenas asumirá este nuevo reto en su carrera profesional tras un paso importante por el banquillo del Deportivo Cali, donde fue protagonista en la Liga colombiana. El DT charló con El País.



Estamos a pocos días del comienzo del Suramericano Sub-20, ¿cómo está su grupo?

Nos hemos preparado de muy buena forma. En esta última recta de la preparación hemos hecho una adaptación acá en Bogotá a lo que es el factor de la altura. Esta semana estaremos viajando a Cali para pulir ese plan de juego para lo que será el partido inicial.



¿Por qué decidió realizar esta última parte de la preparación en Bogotá?

Porque dentro de la periodización del entrenamiento consideramos que la parte fisiológica es importante. El objetivo es adaptar a los deportistas al sitio donde se va a jugar la parte final del campeonato. Los análisis que se hicieron en la parte médica, sumado esto a que muchos de nuestros jugadores son de la altura, nos da para no tener ningún efecto negativo para el remate del torneo. Poder bajar a Cali a disputar la primera fase nos dará una mejor respuesta en la parte física.



¿Es ventaja que nuestros jugadores tengan esa memoria de altura, diferente a otros seleccionados que nunca juegan en esa condición?

Hoy la ciencia ha avanzado mucho y hay ciertas formas donde se busca compensar en esa parte de la preparación. El plus será que conocemos el medio y que contamos con siete u ocho jugadores que compiten acá en la capital de la República y tienen esa huella; a eso le agregamos jugar de local.



Hubo mucho ruido luego con la convocatoria por algunas ausencias, ¿está tranquilo con el grupo que pudo conformar?

A lo largo de las catorce convocatorias que realizamos de cara a este Suramericano siempre tuvimos la tranquilidad de evaluar a nuestros deportistas en las diferentes competiciones donde estaban. Gracias a ello pudimos construir día a día esas convocatorias y por eso hoy por hoy los 23 futbolistas que nos van a representar son los indicados para asumir esta competencia.



¿Cuántos jugadores vieron en este proceso para este Suramericano?

Consideramos alrededor de 178 jugadores, de los cuales pudimos considerar 75 futbolistas en valoraciones, ya sea en convocatorias, microciclos, torneos amistosos y juegos preparatorios que tuvimos. Ese tiempo prudente, con 22 compromisos internacionales, nos dio ese número de jugadores que recién menciono.



¿Para usted como entrenador, esta labor es la fundamental de un seleccionador?

Claro que sí. Poder darnos cuenta de saber qué nos pueden dar esos 20 jugadores campo y los tres arqueros. Eso hace parte de nuestra labor el evaluar a cada uno de los jugadores y al final tomar la decisión de escoger a los mejores que estén para la competencia.



¿Ha cambiado Héctor Cárdenas como técnico desde que lo conocimos en el Deportivo Cali?

El estilo no se cambia, se ha sumado experiencia que me permite llegar fortalecido a este tipo de certámenes. Estamos apuntando a tener una identidad futbolística en todas las selecciones nacionales.



Usted le abrió la puerta a aquellos jugadores que a pesar de que no nacieron en nuestro país, tienen raíces colombianas y pueden venir a aportar...

Nuestra labor es generar la oportunidad a todos esos chicos que por diversas situaciones no han estado en nuestro país, pero que sueñan con poder representarla. Ellos tienen sentimiento de gratitud por la descendencia de uno de sus padres, llegan acá y se identifican con lo que es el trabajo y se inclinan por jugar con Colombia.



¿Jhon Jáner Durán es el jugador de más experiencia en su plantel?

Es el jugador que más pueden distinguir por lo que ha sido su paso en su club en la MLS y lo que realizó hace pocos meses en la selección absoluta. Él tiene la misma posibilidad que el resto de sus compañeros para brillar.



Va a enfrentar en el mismo grupo a Brasil y Argentina, ¿qué opinión le merecen?

Después del reconocimiento que nos ha dado el poder enfrentar a estos rivales que vamos a tener en nuestra zona, nos da la certeza y la confianza suficiente para salir a competir de igual a igual. Nos preparamos para ir al Mundial y cerrar con el título del Suramericano.