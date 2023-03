¡Hay con qué! Los jugadores de la Selección Colombia que pasaron el examen en la gira por Asia

El técnico Néstor Lorenzo ya tiene una idea más clara de lo que pueden ser los jugadores con los que afrontará la eliminatoria mundialista programada para el segundo semestre.



De no mediar lesiones u otros casos, indudablemente en esa lista estarán los consagrados como David Ospina, Dávinson Sánchez, Wilmar Barrios, Jefferson Lerma, Matheus Uribe, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y Falcao García, entre otros.



Pero Lorenzo tendrá de dónde echar mano si es necesario, con jugadores que se vienen mostrando y que aprovecharon esta gira asiática para confirmar que pueden confiar en ellos.



Los llamados nuevos o que no llevan muchos partidos en el combinado nacional y que dejaron una buena imagen en los minutos que tuvieron, son los siguientes:



John Lucumí: bien en defensa, volvió a estar acertado en los cierres y tuvo alternativas para frenar el juego veloz de los asiáticos.



Déiver Machado: solo jugó ante Japón y demostró que puede ser seria competencia para Johan Mojica y Frank Fabra que son los habituales convocados. Comenzó la jugada del empate este martes.



Kevin Castaño: el técnico lo soltó en los dos partidos, ante Corea y Japón, y el volante respondió, demostrando que quiere quedarse en el equipo nacional.



John Arias: es un jugador técnico que se manifiesta como alternativa interesante cuando no esté James o Quintero. Le da manejo al equipo y se mueve con precisión por todo el campo.



Jorge Carrascal: también es opción importante si no aparecen Quintero o James. Contra Japón se le vio más suelto, con claras muestras de querer pelear el puesto de titular.



John Jáder Durán: es pura potencia, es importante en el juego aéreo, pero también a ras de piso por la fuerza que tiene. Hizo un golazo ante Japón. Va sumando minutos y tiene la confianza del técnico.



Rafael Santos Borré: ha estado muy tapado por Falcao y luego por Duván Zapata, pero cada minuto que juega lo aprovecha como lo hizo este martes ante Japón, además anotando un golazo.



Diego Valoyes: es un jugador rápido que ante Corea mostró cosas interesantes por la banda derecha. En esa posición es donde Colombia necesita jugadores.