Habló jugador de la Selección Colombia Sub-17 que fue víctima de un atentado sicarial y se perderá el Sudamericano

A menos de 30 días del inicio del Campeonato Sudamericano Sub-17 del 2023 que se realizará en Ecuador, uno de los jugadores de la Selección Colombia de esa categoría que dirige el técnico Juan Carlos Ramírez, resultó herido en un atentado sicarial ocurrido el sábado pasado en la ciudad de Cartagena.





Rafael Santos Mercado Cierra de 17 años de edad, fue el joven deportista que resultó herido y esquivó por muy poco la muerte, recibiendo un impacto de bala en el muslo de su pierna derecha, en una barbería en el barrio Olaya Herrera, cuando un pistolero entró disparando, asesinando a Keiner Blanco y dejando herida a otra persona más.





En un comunicado de prensa, su actual club el Real Cartagena, confirmó el hecho y su estado de salud:



“Real Cartagena F.C. informa con mucha tristeza que nuestro jugador de Selección Colombia Sub-17, Rafael Mercado, resultó herido durante un atentado sicariato cometido mientras el joven se encontraba en una peluquería de la ciudad. Rafael Mercado se encuentra fuera de peligro y será sometido a una intervención quirúrgica para luego comenzar su recuperación”.



En diálogo con el diario ‘El Universal’ de Cartagena, la joven promesa del fútbol nacional dijo que: “Lastimosamente estaba en el lugar que no era. Gracias a Dios estoy vivo, siento que volví a nacer, esto no ha sido fácil, es difícil, me toca empezar de nuevo, estoy con vida y salud y eso es lo más importante”.





Habló de lo que sucedió y cómo avanza la recuperación: “Intenté correr y la pierna se me fue, me revisé y vi el poco de sangre en el muslo de mi pierna derecha. Fue un momento angustiante. Ahora estoy esperando que me operen, me van a meter unos clavos, en el cuádriceps de mi muslo derecho, ahí recibí el balazo, después de la cirugía me imagino me dirán cuánto tiempo demorará mi recuperación”.





El pasado mes de febrero, Rafael fue convocado a un microciclo de la Selección Colombia Sub-17 en Bogotá, en preparación del Sudamericano que inicia el próximo 30 de marzo en Ecuador, en el cual empataron en dos partidos amistosos contra su similar de Perú, 0-0 y 1-1. Por la gravedad de sus heridas no podrá disputar el campeonato, pero seguirá soñando con disputar la Copa del Mundo de Perú, que será en noviembre de este año.