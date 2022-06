Exjugadores de Selección Colombia divididos en torno a la llegada de Néstor Lorenzo

El fichaje del argentino Néstor Lorenzo, exasistente técnico de José Pékerman, como nuevo timonel de la Selección Colombia, ha producido diferentes reacciones.



Hay quienes lo avalan para tomar las riendas del combinado nacional, mientras algunos consideran que su experiencia no es tan grande como para tomar el reto en Selección.



Exjugadores que tuvieron un paso por el equipo patrio cuando era dirigido por Pékerman, y que conocieron el trabajo de Lorenzo, se pronunciaron sobre el tema.



"La llegada del profe a la Selección es positiva, participó del gran momento cuando estuvimos con el profe Pékerman, él como asistente. Conoce el fútbol colombiano, sabe y tiene manejo de grupo. Para mí es muy positivo que tenga la posibilidad de dirigir a la Selección", dijo Pablo Armero en diálogo con El Alargue de Caracol.



Entre tanto Jackson Martínez, quien también jugó en esa Selección Colombia de Pékerman, señaló que Lorenzo tiene recorrido y eso también cuenta para asumir el cargo en el equipo de mayores.



"He conocido varios entrenadores que no han tenido mayor experiencia y aún así han triunfado, la experiencia ayuda sin dudas en muchos aspectos pero él es un entrenador mundialista, que tuvo éxito como jugador al jugar mundiales y aparte ya como entrenador, en su rol de asistente, estuvo en dos mundiales", declaró Jackson.



El que no ve a Lorenzo como el hombre preparado para dirigir la Selección es Macnelly Torres.



"Uno esperaba de pronto otro nombre para entrenador de la Selección Colombia, pero me imagino que los que toman decisiones hicieron algún análisis. Yo soy de los que pienso que para ser el técnico de la Selección debe tener muchos pergaminos, mucha experiencia y sabemos de que Néstor Lorenzo no reúne esas condiciones", señaló Macnelly en entrevista con Espn.



El barranquillero conoce bien a Lorenzo, gracias a su paso durante varios años por la Selección.



"Lo tuve como asistente y siempre era muy importante en la parte defensiva, y de los entrenadores de Pékerman era el que más participaba. A Néstor (Lorenzo) lo veía más trabajando la parte defensiva y en los partidos era el que más participaba en la parte táctica y daba algunas informaciones, pero en lo ofensivo muy poco", señaló Torres.



Lorenzo llega para reemplazar a Reinaldo Rueda y su misión será clasificar a Colombia al Mundial del 2026.