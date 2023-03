"Ese 'pelao' sí es bobo": El duro regaño del 'Pibe' Valderrama a Juan Fernando Quintero

Carlos Valderrama tiene claro que por encima de los clubes está la Selección Colombia, y en ese sentido considera que jugador que vaya al combinado nacional, lo debe hacer en óptimas condiciones.



Por eso el histórico jugador colombiano se molestó cuando se enteró que Juan Fernando Quintero no será de la partida en el amistoso del viernes ante Corea, por lesión.



"Primero es el país, la Selección. Eso no lo podemos cambiar. Voy a la Selección pero si estoy bien. Si voy a jugar contra Santa Fe y no me meten por lesión, no puedo viajar con la Selección", dijo el 'Pibe' en entrevista con el programa Primer Toque, de Win Sport.

☀☕ “Primero es la selección, pero si estoy bien (…) Este pelaó si es bobo, porque estamos arrancando un nuevo proceso y entonces voy a ir lesionado para no jugar” Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, exfutbolista colombiano habla de la lesión de Juan Fernando Quintero.#PrimerToque pic.twitter.com/CkkyRGgXyo — Win Sports TV (@WinSportsTV) March 23, 2023

Y tildó de "bobo" a Quintero porque, de acuerdo con el 'Pibe', está dando papaya al ir lesionado.



"Ese 'pelao' sí es bobo. Estamos arrancando un nuevo proceso y entonces va lesionado para no jugar. Eso no lo entiendo", remarcó la gloria del fútbol colombiano.



El técnico de la Selección, Néstor Lorenzo, reveló este jueves que Quintero presenta una lesión y por eso no será de la partida el viernes ante Corea.