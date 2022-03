¡El fin de una era! Varias figuras de la Selección Colombia cierran su ciclo con la 'Tricolor'

La Selección Colombia se despide del sueño de participar en un tercer Mundial consecutivo al haber sido marginada en la última fecha de eliminatorias. Así como le dijo adiós a Catar 2022, la ‘Tricolor’ hará lo mismo con algunas figuras del combinado nacional.



Este es el fin de una era. Colombia dejará marchar a una generación con jugadores que fueron a dos Mundiales, en 2014 y 2018. La actuación en Brasil ha sido la mejor de la ‘Tricolor’ en su historia al haber quedado en cuartos de final. En cambio, en Rusia, con una base que estuvo en 2014, el combinado nacional se quedó en los octavos contra Inglaterra.



Varios de estos futbolistas fueron la columna vertebral de una apuesta que inició hace casi una década y que deslumbraron con un fútbol que no se veía en años para la Selección. Sin embargo, ahora algunos de ellos han cumplido el ciclo y tendrán que dar un paso al costado del combinado nacional.



Luego de la eliminación de Colombia en este clasificatorio, las reacciones no se hicieron esperar y algunos periodistas señalaron su opinión sobre la salida de varios jugadores.



“Tengo mi lista de los jugadores que ya cumplieron y espero que no vuelvan a la Selección Colombia. Para mí terminó el ciclo de Cuadrado, Falcao, James Rodríguez, Muriel, Dávinson Sánchez, Tesillo, a no ser que lo pongan de central; Róger Martínez, Lerma, el innombrable Sebastián Villa, Barrios y Fabra”, expresó Carlos Antonio Vélez.



“Esta sería el último Mundial de varios jugadores, a quienes les agradecemos por habernos llevado a dos Mundiales, pero esto es un rotundo fracaso, con una pobreza absoluta en lo futbolístico”, declaró Ricardo ‘El Gato’ Arce.



De esta manera, esta sería la lista de algunos jugadores que finalizan su ciclo con la Selección Colombia.

David Ospina

El arquero antioqueño, considerado uno de los mejores de la historia de Colombia, ya cumplió con su tercer ciclo de eliminatorias. A pesar de mantenerse en el fútbol europeo, Ospina cumplirá 34 años en este 2022 y su rendimiento no es el mismo con el que actuó en Brasil 2014 y las Copa América de 2015 y 2016.

James Rodríguez

El volante de 30 años volvió a ser tenido en cuenta en estas eliminatorias luego de haber estado por fuera de la ‘Tricolor’ casi un año. James ya no está al nivel con el que pudo llegar a ser el ‘10’ del Real Madrid y montarse al hombro a su país. Actualmente hace parte del Al-Rayyan y su caída de rendimiento en gran parte es por la baja competitividad que tiene la Liga de Catar. James no volvió a tener una exigencia que lo mantuviera al tanto para llegar a la Selección con buen nivel.



“Me siento triste y no solo por mí, también por mis compañeros que merecen brillar y sé que tienen cómo. No sé qué venga para los próximos procesos, no sé si esté o no. Lo que sí sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar”, compartió James a través de sus redes sociales.

Juan Guillermo Cuadrado

A diferencia de James, Cuadrado sí mantiene un alto nivel de competencia al ser parte de la Juventus, donde se le ven al colombiano grandes destellos de fútbol en la liga italiana y las competiciones europeas. Sin embargo, ese ‘chip de buen fútbol’ no se la ha vuelto a ver con la Selección desde hace mucho tiempo. Hoy en día sus funciones y la posición en la que hace parte pueden ser suplidos por algunos de la nueva ‘camada’.

Radamel Falcao García

El ‘Tigre’, sin lugar a dudas, marcó su historia en la ‘Tricolor’. Su legado será difícil de suplir al ser el máximo artillero de la Selección, pero su momento ha llegado.



Sus constantes lesiones han hecho que no pueda rendir en el combinado nacional. Además, en las últimas actuaciones de Falcao en las eliminatorias no pudo volver a marcar gol. Ni si quiera él pudo romper con la mala racha de goles. Por otro lado, el delantero del Rayo Vallecano cumplió 36 años en este 2022 y esta fue su última eliminatoria.

Luis Fernando Muriel

El delantero del Atalanta tuvo buenos partidos en esta eliminatoria, pero es otro de esta lista. Muriel hizo parte de las dos anteriores eliminatorias, pero solo fue al Mundial de Rusia 2018. Además, en las tres que participó el exDeportivo Cali solamente anotó gol en estas clasificatorias rumbo a Catar 2022 con 3 tantos. Luis Fernando cumplirá prontamente 31 años y es otro que finaliza su ciclo en la Selección.

Duván Zapata

El vallecaucano en este tramo de la eliminatorias estuvo con ‘la pólvora mojada’. La última vez que Duván marcó con la Selección por eliminatorias fue el 9 de octubre del 2020. A pesar de que el delantero del Atalanta lleva más de 100 goles en la liga italiana y tiene buen rendimiento en Champions, con la ‘Tricolor’ no pudo volver a resaltar y aportar.

¿Barrios, Dávinson, Mina y Quintero?

Con estos jugadores existe la posibilidad de tener el beneficio de la duda.

Algunos aflojaron mucho por su rendimiento, pero por edad pueden tener el ‘chance’ de seguir en la Selección.



Wílmar Barrios, con 28 años, podría encontrar una liga con mejor competitividad y retomar el nivel para seguir en la ‘Tricolor’. El cartagenero fue pieza clave en estas eliminatorias y sería, en las que se vienen, el encargado de comandar la línea de volantes.



Yerry Mina, a pesar de ser menor que Barrios por un año, no tiene el nivel y sus lesiones ponen en cuestión su continuidad. El defensa central del Everton tuvo un nivel regular en los partidos de clasificatorias.



Además, tiene atrás dos jugadores con proyección en su puesto como Carlos Cuesta y Jhon Lucumí. El caucano jugó 15 partidos en estas eliminatorias.



Dávinson Sánchez, por su parte, tiene 25 años y compite en la liga inglesa, en la que puede volver a tener buen rendimiento. El central del Tottenham jugó 12 partidos como titular rumbo a Catar 2022 y sería uno de los centrales con continuidad en la Selección.



Por último, ‘Juanfer’ estaría en duda por la edad. Con 29 años podría aportar un poco más y ser el ‘10’ de la ‘Tricolor’ en el inicio del recambio generacional. Quintero estuvo presente en los mundiales de Brasil y Rusia y en ambos anotó gol. Al volante del River Plate de Argentina no lo descartan del todo.



“Y en las malas más y nos volveremos a levantar. Seguiremos intentándolo. Te amo mi Selección”, expresó Quintero en sus redes.

Datos

David Ospina y Juan Guillermo Cuadrado son los dos jugadores con más partidos vistiendo la camiseta de la Selección.



Radamel Falcao García es el goleador histórico de la ‘Tricolor’ con 35 goles anotados.



El jugador más longevo en estas eliminatorias fue Falcao con 36 años de edad.



James Rodríguez ante Venezuela volvió anotar con la Selección. La última vez había sido contra Ecuador el 17/11/2020.