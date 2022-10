El camino al subtítulo: esta fue la campaña de la Selección Colombia Sub 17 en el Mundial

Si algo demostró esta Selección Colombia Sub 17 en el Mundial femenino de la categoría que terminó este domingo en la India, fue mucho temple.



El equipo no se derrumbó pese a debutar con derrota 1-0 frente a España, que llegaba como campeona del mundo a este certamen.



El técnico Carlos Paniagua levantó el ánimo de sus dirigidas y entre todo el grupo sacaron adelante los partidos que afrontaron luego del revés frente a las europeas.



El camino de Colombia en el Mundial Sub 17 femenino fue el siguiente: el 12 de octubre pierde con España 1-0 con un gol de Jone Amezaga faltando 5 minutos para el final.



El 15 del mismo mes se repone y da un paso al frente al vencer 2-0 a China con un doblete de Linda Caicedo.



El 18 de octubre sella su paso a cuartos de final al superar 2-1 a México, con tantos de Juana Ortegón y de Linda Caicedo.



El 22 golea a Tanzania 3-0 con tantos de Linda Caicedo, Yésica Muñoz y Gabriela Rodríguez, triunfo que le da la posibilidad de llegar por primera vez a una semifinal en un Mundial.



El 26 lograr el histórico paso a la gran final al vencer en los penales 6-5 a Nigeria, después de que en el tiempo reglamentario el encuentro quedara 0-0.



Y este domingo 30 de octubre, el combinado nacional alcanzó el subtítulo del Mundial Sub 17, un logro importante porque es la primera vez que una Selección Nacional llega hasta esta instancia en un certamen orbital.