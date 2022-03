"Duele demasiado": Luis Díaz por no clasificar al Mundial con la Selección Colombia

La Selección Colombia de fútbol de mayores no logró clasificarse para el Mundial de Catar. El sentimiento de tristeza por no haber logrado el cupo para el principal evento futbolístico también ha sido exteriorizado por algunos de los integrantes de la tricolor.



Este miércoles el jugador Luis Díaz lamentó lo sucedido en sus redes sociales. “Desde pequeño soñé con vestir esta camiseta y portarla con orgullo en un mundial. Duele demasiado no haberlo conseguido”, indicó el guajiro en Twitter.



A pesar del desconcierto por no haber clasificado, el extremo del Liverpool tiene el consuelo de saber que por su edad (25 años) tendrá nuevas oportunidades para representar al país en un certamen de esta índole, distinto a lo que sucederá con muchos de los compañeros que tuvo en este proceso.

“Mantengo las ganas de luchar por este sueño, de mi parte tendrán mi compromiso y sepan que dejaré todo para conquistar ese objetivo. Tendremos revancha”, subrayó.



Por lo pronto, Díaz se enfoca en los retos que tiene con su club, que este sábado (6:30 a.m.) se enfrentará con el Watford, en desarrollo de la Liga Premier; y el próximo martes recibirá al Benfica (2:00 p.m.), en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.