Daniela Montoya: "Queríamos darle la Copa a nuestro país, pero no se pudo"

Con mucho orgullo los hinchas de la Selección Colombia Femenina respaldan el buen campeonato que las jugadoras realizaron en la Copa América y que terminó con el subcampeonato frente a Brasil.



Mucha tristeza dentro del grupo de futbolistas pues el anhelo era conseguir el título y darle esa alegría al pueblo colombiano.



Una de las figuras de esta Selección fue la capitana Daniela Montoya, quien partido a partido nunca escatimó esfuerzo alguno y dejó todo en la cancha. La antioqueña habló al final del juego frente a las brasileñas.



"De tú a tú le jugamos a Brasil. Ellas estaban asustadas, no hacían dos o tres pases seguidos. Pusimos nuestro juego y nos la jugadmos con nuestro estilo", comentó la capitana Montoya.



Sobre las sensaciones que dejaron al final de esta Copa, dijo: "Colombia vio que estamos para grandes cosas, esto es un trabajo en conjunto y vamos a salir adelante para que esto siga evolucionando".



Finalmente, entre lágrimas expresó su frustración por no haber salido campeón: "Es difícil porque queríamos darle al país la Copa América, pero no se pudo. Queda uno con un sinsabor, pero con la tranquilidad de haber sido más en la cancha".

⚽ "Es difícil porque queríamos llevarnos la Copa, pero no se pudo" Daniela Montoya, capitana de Sel. Colombia. #COPAAMÉRICAFEMxWIN#ConLaTricolorPuesta pic.twitter.com/PpvEfEzR01 — Win Sports TV (@WinSportsTV) July 31, 2022