Daniela Montoya: "La vida me quitó algo que siempre anhelé, pero me lo volvió a dar"

Las jugadoras de la Selección Colombia femenina siguen recibiendo elogios por parte de la opinión pública en el país y el continente, luego de la histórica victoria 1-0 ante Argentina y la posterior clasificación a la final de la Copa América.



Sin duda el esfuerzo, el carácter y la jerarquía que han mostrado cada una de ellas en los cincos partidos que han jugado, lograron entrar en los corazones del hincha que hoy se ilusionan con un título del certamen continental.



Una de las que vive intensamente esta hermosa experiencia es la capitana Daniela Montoya, quien a través de su cuenta de Twitter dejó un sentido mensaje luego de la clasificación.



"La vida en algún momento me quitó algo que siempre anhelé, pero es tan bonita que me lo volvió a dar y multiplicado por mil", comienza el mensaje la capitana en su cuenta de Twitter.



El mensaje continuó: "Esto es algo indescriptible, algo que siempre visualicé, que día a día trabajé, no fue fácil, pero nunca me rendí. Hoy puedo decir que valió la pena y que se vale soñar, porque los sueños si se hacen realidad. Siempre con Jehová mi Dios, gracias por darme aún más de lo que pedí, gracias por la vida que me regalaste y por cada una de las bendiciones. Somos finalistas".

La vida en algún momento me quito algo que siempre anhele, pero es tan bonita que me lo volvió a dar pero multiplicado por 1000. Esto es algo indescriptible, algo que siempre visualice, que día a día trabaje, no fue fácil, pero nunca me rendí. pic.twitter.com/vRAvYWd0v2 — Daniela Montoya (@06montoya) July 26, 2022

De inmediato a través de las redes sociales los hinchas de la Selección Colombia le demostraron su total respaldo a la capitana del equipo.



Sin embargo, no todo es alegría para Daniela Montoya pues ante las argentinas sufrió una molestia muscular pues "tuvo principio de contractura en un isquiotibial", según indicó el técnico Nelson Abadía.