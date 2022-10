"Cómo van a calificar a la Selección Colombia Sub-17 como amateur si esas peladas juegan mucho": El 'Pibe' Valderrama

El fútbol femenino sigue dándole alegrías a Colombia a nivel de selecciones y clubes. La participación histórica de la Selección Colombia Sub-17 que se clasificó al Mundial de la India 2022 es algo que tiene alegre a la familia del balompié nacional.



Carlos El Pibe Valderrama, legendario de la Selección Colombia, habló de la actuación de Linda Caicedo, nominada a la mejor jugadora del mundo en los Premios Globe Soccer y exigió a los directivos pagarle un meritoro premio a las futbolistas que han representando con todos los honores al país en la cita orbital prejuvenil.



"Cómo van a calificar esta selección como amateur si esas peladas juegan mucho. Es un espectáculo, nos tienen reídos a todos. Cuidado que vamos a dar la vuelta olímpica. Están en la final porque se lo merecen, nadie les ha regalado nada", comentó Carlos.



Con referencia a Linda Caicedo, gran figura de la Suib-17, El Pibe la llenó de elogios. "Linda Caicedo es una crack. Junto a Luis Díaz tenemos dos figuras internacionales. Hay que votar por ella para que se gane el premio a mejor jugadora del mundo".



Sobre al apoyo de los directivos al fútbol femenino, El Pibe fue enfático en afirmar que "no apoyan nunca, no ven que no le quieren pagar los premios a las peladas de la Sub-17. Que suelten algo para ellas, las peladas se lo ganaron, cómo van a salir los directivos que no hay premios".



Falta menos de un mes para que ruede el balón en el Mundial de Catar 2022 y aunque Colombia no participará, los futboleros están al tanto de todo lo que vaya a ocurrir en esta primera cita mundialista en el medio oriente. habló sobre la cita orbital que se disputará del 20 de noviembre al 18 de diciembre.



“Creo que el Mundial lo ganará Argentina o Brasil. Creo que son los equipos que mejor están jugado actualmente y tienen a futbolistas que llegan motivados y con deseos de hacer historia y volver a darle un título a Sudamérica”, expresó el eterno 10 de la tricolor.



Sobre las llamadas figuras a sobresalir en esta Copa del Mundo, “El Pibe” explicó que “no hay un jugador como Lionel Messi, es el que más me gusta y me encantaría que pudiera cerrar su ciclo como profesional ganando el Mundial. Claro que también hay otros buenos jugadores que llegan en buen momento y por eso creo que se verá un buen torneo”.

La fiebre mundialista en Colombia

“El Pibe” y la Selección

Con Colombia el Mundial sería otra cosa y aunque el equipo tricolor, el de los amores de El Pibe, no estará en Catar 2022, “El Mono” le sigue la pista a este nuevo proceso a la cabeza del argentino Néstor Lorenzo.



Expresó que “creo en su trabajo, pienso que va bien. Ha llamado a unos jugadores jóvenes que están para grandes cosas y creo que es positivo tener a una persona que cree en la renovación. Hay que saber elegir a los mejores y darle oportunidad a los que estén bien y a estos jóvenes que son lo que nos van a dar alegrías en el futuro”, concluyó el samario de 61 años.