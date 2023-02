Colombia ratificó su cupo al Mundial Sub20 al empatar frente a Brasil en Bogotá

Clasificada ya al Mundial de Indonesia antes de saltar a la cancha, por cuenta de los resultados anteriores de la jornada, Colombia empató este jueves 0-0 contra Brasil por la cuarta fecha del hexagonal final del Campeonato Suramericano Sub 20, en el estadio El Campín, en Bogotá.



La selección nacional desperdició la oportunidad de ganar el partido y ponerse en carrera por el título en la última fecha, el domingo próximo, luego de que el capitán Gustavo Puerta ejecutara un penal que fue atajado por el arquero Kaique, en el minuto 57.



El cancerbero brasileño había cometido una falta contra Alexis Manyoma que el juez decretó como penal.



En la repetición por televisión se vio cómo hubo invasión de área en el cobro, pero de ello no se percató la terna arbitral.



Tres minutos después de errar el penal, el combinado patrio sufrió la expulsión de Jhojan Torres por doble amarilla tras una falta.



Fue Brasil el que aceleró las revoluciones desde el principio del partido y salió a apretar a Colombia en su propia cancha. Tuvo cinco minutos intensos en los que no dejó pensar a los jugadores de Héctor Cárdenas.



Poco a poco, los colombianos se fueron tomando confianza y pudieron desahogarse con el paso de los minutos, hasta arrimarse a la puerta de los brasileños, gracias al juego que construían desde atrás Alexis Manyoma, Gustavo Puerta y Miguel Monsalve.



En una de esas acciones, en el minuto 15, Puerta envió un centro a la boca del área, donde apareció Jorge Cabezas para meter un frentazo que fue a dar a las manos del portero auriverde.



Esa fue la única jugada de peligro que pudo tejer Colombia en los primeros 45 minutos, mientras que Brasil tuvo la más clara cuando expiraba la primera mitad, en un tiro de esquina donde Andrey conectó un cabezazo que pudo atajar el arquero Luis Marquines. Con el 0-0 se fueron los dos equipos a las duchas.



Para la parte complementaria, los colombianos jugaron en busca de la victoria, pero Brasil se paró bien y la única posibilidad real de un triunfo estuvo en el penal que falló la selección tricolor.



Con el ingreso de Daniel Luna y Juan Castilla al terreno por Manyoma y Monsalve, el técnico Cárdenas lo intentó, pero no alcanzó Colombia el nivel para quedarse con los tres puntos.



Con 7 unidades en la tabla, la selección nacional se mantiene tercera, ya clasificada al Mundial, y el próximo domingo enfrentará a Venezuela, que buscará su cupo a la cita orbital. Ecuador y Paraguay siguen con vida y se enfrentarán a la misma hora del juego de los colombianos (4:00 p.m.)