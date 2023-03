Colombia debutó con empate frente a Uruguay en el Suramericano Sub17 de Ecuador

La Selección Colombia Sub-17 masculina debutó este jueves con empate 0-0 contra su similar de Uruguay, en la decimonovena edición en el Campeonato Suramericano de esa categoría que se disputa en Ecuador y que la primera fase se lleva a cabo en la ciudad de Guayaquil.



El juego entre ‘Cafeteros’ y ‘Charrúas’ tuvo lugar en el estadio Christian Benítez al sur de la segunda ciudad más importante de Ecuador.



El equipo colombiano que dirige el técnico Juan Carlos Ramírez formó con Breiner Quintana, Carlos González, Elver Arizala, Xavi Ríos, Nicolas Profeta, Jhoan Hernández, Jordán Barrera, Juan David Obando, Andy Batioja, Brayan Caicedo y Juan David Bonilla.



El equipo que entrena el uruguayo Diego Andrés Demarco, jugó con Martín Almeida, Ignacio Alegre, Paolo Calione, Patricio Pacífico, Juan Echeverria, Thiago Helguera, Mateo Peralta, Felipe Serres, Facundo Techera, Rodrigo Dudok y Edinson González.



El compromiso inició con una buena dinámica de los dos equipos, en el cual buscaron el arco contrario y al minuto 5, la Tricolor tuvo la primera aproximación clara dentro del área con Jhoan Hernández, que no pudo rematar cuando el arquero rival ya estaba vencido.



Sobre el minuto 18, la Celeste tuvo su primera ocasión clara con un tiro libre frontal, en el área Patricio Pacífico cabeceó y pasó muy cerca del palo izquierdo de Breiner Quintana.



Dos minutos más tarde, Juan David Obando pisó campo contrario sacó un remate de larga distancia y por poco se mete al arco por el palo derecho de Martín Almeida.



Después Colombia continuó generando opciones, pero no pudo materializarlas en gol.



Antes de finalizar el primer tiempo, Xavi Ríos se retiró del campo lesionado y en su lugar entró Yuleiver Mosquera.



Para los segundos 45 minutos, el partido se volvió a tornar con dinámica. Inicialmente Uruguay atacó por el costado derecho, pero no tuvo mucha profundidad y los colombianos respondieron por ambos costados, pero seguirán debiendo en el tema de la definición final.



Seguidamente los dirigidos por Juan Carlos Restrepo retomaron un poco el dominio que mostraron por momentos en la etapa inicial, controlando la zona defensiva y llegando al área contraria con peligro.



Al minuto 70, el rival salió de esa presión y se volcó con varios jugadores al área contraria buscando rematar el partido que tuvo una cancha bastante difícil y pesada por la fuerte lluvia que cayó previo al compromiso.



Pasados los 80 minutos el fluido eléctrico del estadio falló y tuvo que suspenderse algunos instantes. Al final se reanudó, pero ningún equipo hizo la diferencia en campo y el juego concluyó con empate sin goles por la fecha 1 del grupo A.



Mañana Colombia tendrá jornada de recuperación y volverá a la acción este sábado por la fecha 2, enfrentado a su similar de Ecuador a las 7:00 de la noche.



Por su lado Uruguay tendrá jornada de descanso y volverá a competencia el lunes por la fecha 3, enfrentando a la Selección de Chile.