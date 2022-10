Carlos Paniagua: "Estoy feliz porque estamos haciendo historia con Colombia"

La Selección Colombia Femenina sub17 logró hacer historia en el Mundial de la India al clasificar por primera vez a la fase de cuartos de final.



El conjunto 'cafetero' derrotó a México 2-1 por la última fecha de la fase de grupos, logrando ganar el grupo C con seis puntos.



Luego del compromiso ante las norteamericanas, el técnico Carlos Paniagua no ocultó su felicidad sobre lo hecho por sus jugadoras en el terreno de juego.



"Estoy feliz, me encuentro feliz, Colombia fue un equipo ordenado, táctico, con un gran compromiso. Supimos manejar el partido, frente a un rival como México que es sub-campeón del mundo. Ahora hay que seguir trabajando para lo que viene", comentó el estratega.



Igualmente, reconoció el gran trabajo que vienen realizando las escuelas de formación con el fútbol femenino en nuestro país: "Hacemos historia. Esto es para las escuelas de fútbol que trabajan con las uñas en el fútbol femenino del país, también gracias a la Federación, a la Difútbol el fútbol femenino ha venido creciendo. Esto es un premio para ellos".



Juana Ortegón, quien abrió el camino de la victoria con su golazo de media distancia, también entregó sus impresiones del partido sin poder ocultar su alegría por la clasificación.



"Estamos contentas. Este triunfo es para mi familia, para mi papá, que por él yo estoy acá, para todo el país, ahora hacemos historia y va para todos los que nos apoyan siempre", dijo la futbolista del Deportivo Cali.



Además, la volante comentó que: "yo voy a seguir intentando de media distancia, se lo dije a mi mamá. No va a ser el primer gol".