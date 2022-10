Carlos Paniagua: el guía de la Selección Colombia Femenina Sub17 de cara a la final del Mundial

Carlos Paniagua intentó ser futbolista profesional, pero seguramente el nivel, o la alta competencia por el puesto, no le permitieron cumplir con ese sueño.



Estuvo en las divisiones inferiores del Independiente Medellín en la década del 80, al lado de otros juveniles que sí descollaron como Luis Carlos Perea, Norberto 'Chomo' Cadavid, Germán Fernández, Néstor Carrillo, Gildardo Gómez y Leonel Álvarez.



Paniagua jugaba de volante y alcanzó a debutar con Julio Comesaña como técnico del 'Poderoso'.



Pero no jugó mucho por la alta competencia que tenía en la posición, sumado a una grave lesión de rodilla que aceleró el final de su sueño de ser un futbolista profesional consolidado.



Buscando cómo seguir aferrado al fútbol, este paisa de 59 años comenzó a dar sus pasos como entrenador, en una época en la que no era obligatorio acreditar estudios de técnico.



La oportunidad para dar sus primeros pasos en el banquillo de un equipo le llegó en 1997, como asistente de Carlos Mario Hoyos, exjugador del Deportivo Cali, en el Atlético Bucaramanga.



A la dupla de antioqueños les fue bien en el onceno búcaro; llevaron el equipo a la final, pelearon el título que luego perdieron ante América, pero lo clasificaron a una Copa Libertadores.



Paniagua siguió siendo la mano derecha de Hoyos, pero no demoró mucho para darse cuenta de que lo suyo era dirigir en propiedad, y por eso decidió regresar a Medellín.



Allí tocó puertas y se le abrieron las de la Selección Antioquia que ha sido semillero de grandes figuras del fútbol internacional.



Fue técnico de la juvenil en la que estaban jugadores que llegaron con sobrados méritos al profesionalismo como Sebastián Pérez, Juan Fernando Quintero, Dorlan Pabón, Camilo Zúñiga y David Ospina.



La idea de Paniagua era la de seguir escalando y no quedarse en una selección departamental. Así encontró otra gran oportunidad como asistente técnico de Hárold Rivera en la Selección Colombia Sub 15, y de Carlos 'Piscis' Restrepo en la Sub 20.



Curiosamente, cuando estaba metido en selecciones masculinas, recibió el llamado para ser asistente de Felipe Taborda en la Selección Colombia femenina que fue al Mundial Sub 17 de Costa Rica en el 2014.



Ahí comenzó su relación con el fútbol femenino porque de inmediato fue 'reclutado' por uno de los equipos insignias como Formas Íntimas de Medellín.



En ese equipo hizo un gran trabajo y por eso su nombre comenzó a sonar con más fuerza. Envigado puso sus ojos en él para que dirigiera el equipo femenino en la primera liga del 2018.



Del cuadro naranja pasó al Medellín, al que clasificó a la final y lo llevó a la Copa Libertadores. Gracias a sus condiciones en clubes, Paniagua fue nuevamente convocado por la Federación Colombiana para que se hiciera cargo de las selecciones Sub 17 y Sub 20.



A la primera está a un paso de sacarla campeona Mundial en la India, y a la segunda la llevó hasta cuartos de final del Mundial de Costa Rica.