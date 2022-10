Carlos Paniagua: el director de orquesta que llevó a Colombia a su primera final de un Mundial

En todo camino hacia la gloria en el fútbol los focos de la opinión pública se centran en los futbolistas que logran la hazaña y como era de esperarse, toda la atención se centró en las jugadoras que en este Mundial hicieron historia para el balompié colombiano.



Sin embargo, este puñado de mujeres que llegaron hasta este punto no solo por su riqueza técnica y capacidad para superar rivales, sino que también fueron obedientes, responsables y cumplieron a cabalidad un trabajo táctico planteado por el profesor Carlos Paniagua.



Antioqueño de 59 años, fue futbolista profesional en el Independiente Medellín de Julio Comesaña en los años 80’. Aunque no contó con muchas oportunidades, tuvo que dejar la carrera de jugador por una lesión de rodilla.



Su llegada al fútbol femenino se dio con el técnico vallecaucano Fabián Felipe Taborda, quien lo tuvo como su mano derecha en el Mundial Femenino sub17 de Costa Rica 2014.



De allí pasó a Formas Íntimas, luego a Envigado FC en la primera Liga Femenina del país. Su mejor momento lo vivió con el Independiente Medellín, donde logró llegar a una final y clasificar a la Copa Libertadores.



Fueron tan buenas sus presentaciones que su gran oportunidad para hacerse al cargo de la Selección Colombia Femenina llegó y de entrada asumir el reto de la Sub17 y Sub20, dos categorías con exponencial crecimiento para el mundo del fútbol.



2022, el año maravilloso

Cargado de esperanzas por hacer buenas presentaciones, el técnico Carlos Paniagua dirigió a las selecciones Colombia en los Suramericanos Sub17 y Sub20 de Chile y Uruguay.



Lo que pocos se esperaban era encontrarse con un alto nivel del grupo de jugadoras convocadas. Al tal punto que dejaron en el camino a rivales siempre complejas como la Argentina, Uruguay y Chile. Solo Brasil estuvo por encima de ellas en los torneos continentales.



La tarea se hizo y Colombia se clasificó a los dos Mundiales. La sub20 jugó el campeonato mundial de Costa Rica, donde no logró avanzar de los cuartos de final pues cayeron 1-0 frente a Brasil.



Sin embargo, la mejor actuación para el profesor Carlos Paniagua llegó para este Mundial sub17 de la India.



Un comienzo difícil donde tuvo que enfrentar a la entonces vigente campeona España, la vigente subcampeona México y a la siempre complicada selección de China, Colombia tuvo un buen desempeño y logró ganar el grupo con seis puntos de nueve posible, dejando en el segundo lugar a las ibéricas.



En los cuartos superaron a Tanzania y en la semifinal a Nigeria por penales. Sin duda, el camino a la gloría estaba expedita para las ‘cafeteras’.



En la final luchó y disputó ante España un duelo cerrado, dejando hasta la última gota de sudor. Cayeron 1-0 en la final llevandóse el subtítulo del mundo en la categoría sub17. Un logro que difícilmente se olvidará de la mente del país.



La mano de Carlos Paniagua con las jugadoras

Algo que se debe destacar abiertamente fue que si bien las jugadoras llegaron en alto nivel al campeonato mundial, pues muchas de ellas incluso ya juegan con equipos profesionales, siempre será importante el trabajo que desde el cuerpo técnico se les brinde a las futbolistas.



El gran nivel de la mayoría de ellas se debe también a la confianza que el profesor Carlos Paniagua ha depositado para que puedan tener un buen desempeño.



La amalgama que logró el técnico antioqueño juntando a las mejores futbolistas de la categoría en una sola Selección y de guiarlas hasta la gloria mundial, habla muy bien no solo del trabajo del entrenador, sino de su capacidad para en tan corto tiempo haber construido un equipo competitivo.



Desde la golera Luisa Agudelo, pasando por Ana María Guzmán, Stefanía Perlaza, Gabriela Rodríguez y la misma Linda Caicedo, tuvieron la fortuna de contar con un entrenador que no solo las seleccionó, sino que las puso a jugar juntas y sacó de cada una lo mejor para hoy estar celebrando el título del Mundial de Fútbol.