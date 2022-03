Capitana de la Selección Colombia Sub 17 ve posible el título en el Suramericano Femenino de fútbol

La Selección Colombia Sub-17 saldrá este sábado (6:30 p.m) saldrá en busca de conquistar por segunda vez el título Suramericano de esta categoría en una final contra la fuerte selección brasileña.



La ‘Tricolor’ llega a la definición del campeonato totalmente invicta. Las dirigidas por el técnico Carlos Paniagua solamente han recibido un gol en todo el torneo cuando se enfrentaron a Chile en la primera fase del Suramericano, sumando que son las segundas más goleadoras, Brasil es la número 1 con 32 anotaciones.



Además, la Selección Colombia logró clasificarse por cuarta vez consecutiva al Mundial Sub-17 que se realizará en la India. Será su quinta participación en este torneo.



Un buen grupo de jugadoras ha representado el joven fútbol femenino colombiano. En el torneo se han destacado algunas figuras como Linda Caicedo, Karla Torres y Gabriela Rodríguez. Sin embargo, el pilar del equipo ha sido su capitana Mary José Álvarez.



La cartagenera de 17 años es la líder de este equipo y una de las que ha aportado gran trabajo en la defensa. Mary compartió para El País un poco sobre ella y el competir la final del Suramericano.



¿Qué hay por decir de Brasil?

Es una final soñada para muchas de nosotras al tenerlas como rival. Afrontamos a cada rival con respeto. Será una final difícil pero saldremos con las ganas de comernos la cancha. Vamos a dar todo de nosotras.



¿Cuáles han sido las claves para el excelente rendimiento del equipo?

Lo primordial es que somos una familia. Aquí hay mucha alegría por parte del grupo. Otra cosa es que las instrucciones del profe Carlos las hemos sabido acatar rápidamente. Él llegó con una idea de juego diferente y nosotras tuvimos toda la disposición para trabajar en equipo.



¿Cómo ha sido tu trabajo de capitana? ¿Cómo es la relación con el profe y sus compañeras?

Yo me siento a hablar con ellas, les pregunto si están bien y trato siempre de hacerlo de forma grupal. Con el cuerpo técnico la idea es ir todos por el mismo camino, por eso siempre trato de apoyar a mis compañeras y trabajar con disposición para el profe y su grupo.



Ustedes están invictas y a parte de eso han anotado 20 goles en el torneo...

No ha sido nada fácil. Esos goles fueron luchados por cada una de nosotras. Lo importante es que siempre salimos unidas a la cancha. Estamos a un paso de conseguir un título suramericano. Todo esto ha sido posible con trabajo y trabajo.



Además están clasificadas ya al Mundial de la India...

Eso significa que hemos dejado una buena impresión de nuestro trabajo y esfuerzo. Estamos muy contentas por ese gran paso. Ahora queremos darlo todo y cerrar con un título. Iremos al Mundial con toda las ganas de seguir mostrando nuestro talento.



Alguien que ha resaltado mucho es Linda Caicedo. ¿Qué piensas de ella? ¿Cómo se la lleva con la goleadora?

Linda como persona es muy humilde. Como se dice por ahí es todo un personaje y una linda persona. Yo la conocí hace mucho tiempo y ya había tenido la oportunidad de jugar con ella. Linda es una gran deportista y siempre pone su talento a favor del equipo, espero que todos sus sueños se hagan realidad.



Hablemos un poco de usted. ¿Desde qué edad empezó a jugar fútbol?

Yo juego fútbol desde los 9 años.Inicié en un club en Cartagena. Cuando cumplí 12 años me dieron la oportunidad de jugar en Medellín para Formas Íntimas y actualmente soy jugadora del DIM. Cuando inicié eran mucho más grandes que yo las compañeras, cuando no podía ir a entrenar por los estudios me dedicaba a jugar en mi barrio con muchos niños.



¿Qué tal fue llegar a una nueva ciudad por el fútbol?

Cuando llegué a Medellín recibí el apoyo inmediato de todo el club de Formas Íntimas. Ellas siempre creyeron en mi y me decían que yo era muy buena jugadora. Gracias Dios por esa oportunidad, estoy muy feliz de estar donde estoy.



¿Qué tal te va en el Colegio?

A mi en el estudio me va súper bien. Desde muy pequeña siempre he sido enfocada en eso. Muy importante.



A parte del fútbol ¿Qué otra cosa te llama la atención?

Yo quisiera estudiar aviación o ingeniera en sistemas. Eso es lo que me atrae aparte del fútbol. Me gustaría hacer las dos. Sin embargo, sé que por el fútbol es complicado entonces tendré que elegir solo una.



¿Qué le dice la gente sobre sus logros, sus vecinos, amigos, compañeros...?

Ha sido una experiencia muy linda hasta el momento. Las personas de mi barrio están muy orgullosas. Para muchos niños soy un ejemplo y una motivación. Cuando yo llego a Cartagena van a mi casa y me saludan. Me piden que les de autógrafos y les regale alguna camiseta. Todo eso para mi es una gran motivación para seguir con este sueño.



Por último, ¿Qué le gustaría que pasara en el fútbol colombiano?

Yo sueño que siga creciendo. A medida que pasan los días tanto la liga femenina como masculina necesitan seguir mejorando y que podamos llegar a ser tendencia mundial. Ojalá cada jugador colombiano pueda alcanzar todos sus sueños y objetivos.

Datos

Al cuadrangular final del Suramericano lograron clasificar cuatros selecciones.



Brasil y Colombia suman de a 6 puntos y son las encargadas de definir el campeón del torneo este sábado desde las 6:30 p.m. Por su parte, Chile y Paraguay no tienen puntos. Las ‘Albirojas’ y chilenas se enfrentarán para definir el tercer puesto y por el otro cupo para el Mundial.



La goleadora del torneo es la brasileña Jhonson con 9 anotaciones. Linda Caicedo es la cuarta con 5 y la persigue su compatriota Karla Torres con 4 tantos convertidos.