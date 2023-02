¿Barranquilla o Bogotá?: Macnelly Torres habló sobre cuál debería ser la sede de la Selección Colombia

Durante la participación de la Selección Colombia en el Suramericano Sub20 en Cali y Bogotá, donde se ha visto un gran apoyo por parte de los hinchas, se ha abierto el debate en el país sobre cuál debería ser la sede de la categoría mayores.



Esta polémica se dio al ver la gran acogida que ha tenido la 'tricolor' en estas dos ciudades. Aspectos como el cántico de las barras o el regreso de las familias al estadio, pusieron a la opinión pública a hablar de este tema.



Todo a raíz de lo sucedido en las últimas Eliminatorias hacia el Mundial de Qatar 2022, donde la Selección Colombia no tuvo una buena participación en Barranquilla y los asistentes al estadio Metropolitano fueron criticados por supuestamente 'no sentir el fervor del fútbol'.



Uno de los que se pronunció sobre este debate fue el exmediocampista Macnelly Torres. El otrora volante 10 sabe lo es jugar Eliminatorias Mundialistas tanto en Barranquilla como en Bogotá.



"Hoy la casa de la Selección es Barranquilla y por lo tal no hay una razón por la que la Selección deba cambiar de sede", le dijo Torres al programa El Vbar de Caracol Radio.



“Lo otro es que yo sí tengo que decir que para mí Barranquilla tiene mejor ambiente, cuando la Selección está en Barranquilla se nota que está la Selección, que hay partido de Eliminatoria y tengo que decirlo así a algunos no les parezca; en Bogotá no, en Bogotá ese ambiente no se vive, y ojo que ya en Barranquilla no sé qué porcentaje de barranquilleros está ingresando”, indicó el futbolista barranquillero.



Sin embargo, dejó claro que este tipo de determinaciones no depende de los jugadores: “Que sea lo que el entrenador de turno le parezca mejor, ejemplo cuando estuvimos en la época con Pinto, Pinto decidió que jugáramos Eliminatorias en Bogotá por 2.600 metros, por una cosa, por la otra, tenía sus argumentos del clima, de la altura y la Selección se rodó para Bogotá y en ese momento fue la escogencia del técnico de turno”.



Por el momento, la Selección Colombia sigue su preparación de cara al comienzo de las Eliminatorias al Mundial de 2026, que iniciarán en el mes de septiembre y que seguramente tendrán a Barranquilla como su sede para los juegos de local.