Autocrítica: Lo que dijo Carlos Paniagua, DT de Colombia Sub 20, luego del empate ante México

Colombia igualó 0-0 este sábado ante México en el estadio Nacional de San José, un resultado que le da la posibilidad de acercarse a la clasificación a cuartos de final del Mundial Sub 20 femenino de Costa Rica.



Sin embargo, el fútbol del onceno nacional estuvo distante del que mostró en la primera fecha cuando le ganó 1-0 a Alemania.



El técnico Carlos Paniagua reconoció que no fue la mejor actuación del equipo, y que habrá qué mejorar algunos detalles para el duelo que se viene el martes ante Nueva Zelanda.



"Lo primero que debo hacer es felicitar a un rival muy aguerrido como México, que mostró mucha actitud; en cuanto a nosotros, fuimos muy pasivos y permitimos que México nos manejara la pelota", dijo el seleccionador nacional.



Señaló Paniagua que "el error fue que dejamos jugar mucho al rival, la idea era recogernos bien atrás, pero también tener posibilidades ofensivas. No jugamos tan bien como lo hicimos contra Alemania, pero seguimos líderes y eso es bueno".



En cuanto a lo que viene, el técnico precisó que "hay que recuperar a las muchachas, el objetivo es afrontar de la mejor manera el juego contra Nueva Zelanda para que nos de la opción de clasificar a la siguiente ronda".



El próximo partido será el martes ante Nueva Zelanda, en el estadio Nacional de San José.