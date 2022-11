Así fueron recibidas las jugadoras vallecaucanas de la Selección Colombia Femenina Sub 17

Las jugadoras vallecaucanas que hicieron parte del grupo histórico de la Selección Colombia Femenina Sub 17, fueron recibidas en el aeropuerto Alfonso Bonilla este miércoles. Las honorarias se dirigieron a la plazoleta Jairo Varela donde tendrán otro homenaje.



Con gran euforia, así fueron recibidas las jugadoras Luisa Agudelo, Jimena Ospina, Stefanía Perlaza, Natalia Hernández, Orianna Quintero, María Fernanda Viáfara, Juana Ortegón en el aeropuerto Alfonso Bonilla de Cali. Las futbolistas de la selección Valle Juvenil le hicieron un pasillo de honor a las jugadoras pertenecientes al seleccionado nacional.



En medio de los gritos, los aplausos y los cantos de reconocimientos, estas futbolistas se montaron al bus de dos pisos y se dirigieron a la Plazoleta Jairo Varela para otro homenaje que tiene preparada la comunidad caleña a estas jóvenes deportistas.

​

Las futbolistas Linda Caicedo y Gabriela Rodríguez, también vallecaucanas, no viajaron en este grupo y se quedaron por unos días más en Bogotá.



El bus que se dirigió a la plazoleta fue escoltada por una caravana de todos los aficionados y entes deportivos que quisieron acompañar a las jugadoras de la Selección Colombia Femenina Sub 17.