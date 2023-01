¡Amargo debut! Colombia empató frente a Paraguay por el Suramericano Sub20

La Selección Colombia no pudo debutar con victoria anoche en el Campeonato Suramericano Sub 20, luego de empatar 1-1 con Paraguay, en la apertura del Grupo A, en el estadio Pascual Guerrero de Cali.



El empate deja a Brasil como líder absoluto de la zona, pues antes del juego de la Tricolor venció 3-0 a Perú.



Colombia realizó un buen juego y lo hizo todo para ganar, pero no pudo definir las opciones que generó.



Se puso en ventaja Paraguay por medio de un cobro penal, luego de una mano cometida por el capitán Gustavo Puerta. El cobro fue bien ejecutado por el delantero Allan Wlk, quien engañó a arquero Marquines (7’).



Las desventaja obligó al equipo de Héctor Cárdenas a ir en busca del empate y entonces hubo reacción particularmente por el costado derecho, con la velocidad y los centros de Édier Ocampo.



En el minuto 13 pudo llegar la paridad en un cobro de esquina que cabeceó Alexis Castillo y se encontró con el arquero Ángel González bien ubicado. En el doble remate, Kevin Mantilla tampoco tuvo fortuna y erró el disparo.



Paraguay supo controlar la arremetida de Colombia y cada que recuperaba la pelota hacía transiciones largas y rápidas con una velocidad que superaba a los volantes y defensores colombianos. De esa manera, Matías Segovia tuvo una opción clara de ampliar la cuenta para los guaraníes y hasta dos opciones más hubo.



Terminando el primer tiempo, Colombia propició otra jugada de riesgo con un remate de Castillo tras centro de Ocampo, pero el balón se fue ligeramente desviado.



El revulsivo

Para la parte complementaria, Cárdenas hizo movimientos. Envió al terreno a Miguel Monsalve por Juan Fuentes, y a Juan Castilla por John Torres, que estaba amonestado.



Y con un revulsivo empezó el equipo local ese segundo tiempo. Monsalve cogió un balón y metió un pase filtrado para Daniel Luna, quien definió con clase ante la salida del arquero (47’). Fue el primer gol del jugador del Deportivo Cali con la Selección Sub 20.



El ingreso del Monsalve, sin duda, le dio nuevas ideas y juego más peligroso a Colombia. El mismo jugador de Independiente Medellín tuvo una oportunidad clara de darle el triunfo a la Tricolor, tras una acción individual y pase de Ocampo, pero el arquero paraguayo ahogó el grito de gol.



El técnico Cárdenas hizo otros tres cambios al enviar al terreno a Óscar Cortés, Isaac Zuleta y Jorge Cabezas, e intentó llegar al empate, pero no le alcanzó al equipo.



El próximo partido de Colombia será el sábado contra Perú, nuevamente en el Pascual Guerrero.