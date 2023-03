¡Al gusto de Néstor Lorenzo! Análisis de la convocatoria de la Selección Colombia para la gira asiática

A falta de ocho días del regreso de la Selección Colombia, cuando enfrentará en partidos amistosos a Corea del Sur y Japón por la fecha Fifa del mes de marzo, mucho se sigue hablando de la lista de los 25 convocados del técnico Néstor Lorenzo.



El punto de la discusión es el de siempre, los jugadores que hicieron falta y los que sobran. Y, nuevamente, James Rodríguez y Falcao García están en el ojo del huracán por su llamado, en una lista en la que no está Juan Guillermo Cuadrado y abundan muchos jóvenes.



Con respecto a los convocados, uno de los históricos de la Selección y mundialista en Italia 1990, Luis el ‘Bendito’ Fajardo, opina: “Ante la ausencia de muchos de los referentes y los que han venido sosteniendo a la Selección, me parece que esta juventud es bien importante. Hay jugadores que tienen valores que pueden ser destacados, que deben ir creciendo”.



El técnico y comentarista Juan José Peláez también destacó que se incluyan caras nuevas: “En términos generales, la convocatoria me parece que está bien hecha, tiene sangre nueva, mucho jugador que puede marcar y ser referente en un proceso que es nuevo”.



Otro exjugador con pasado en Selección que miró el lado de la renovación fue Iván Vélez: “Me parece que es una buena convocatoria, poco a poco va mostrando alternativas, hay una renovación de jugadores que le han aportado muchísimo a la Selección y de a poco se va a ir buscando lo mejor”.



Por el lado de la prensa, el periodista Óscar Rentería expresó que al técnico hay que dejarlo trabajar en estos juegos: “La lista de convocados para los juegos amistosos no me preocupa, porque el técnico está en todo su derecho de mirar, escoger y ensayar en la cancha los jugadores que tienen alguna posibilidad de disputar las eliminatorias”.



De los jugadores que no aparecen entre los 25, Rentería hace énfasis en la ausencia de uno de los capitanes: “Pienso que en esta convocatoria no está Cuadrado, que es un jugador que se recuperó en los últimos partidos con la Juventus. Porque faltan otros a mencionar, pero están lesionados”.



Mientras que el ‘Bendito’ cree que es muy temprano para hablar de los que no están: “Me parece que es muy prematuro decir qué jugadores sí y cuáles no. El ‘profe’ seguramente quiere observar algunos muchachos, tenerlos cerca, acercarlos a este proceso y me parece que lo está haciendo bien”.



Iván Vélez también sigue la misma idea, pero enfatiza en que se debe consolidar una nueva base: “De momento, esos están bien. Pero sin duda alguna, Colombia tiene de dónde escoger. Lo importante es consolidar una base y variar con alguno que pueda entrar o salir”.



Uno que se inclina más por la inclusión del jugador local y que actúa en el fútbol del continente es Peláez: “No hay que temerle tanto a un proceso nuevo y a incluir más jugadores del medio local y suramericano.



Colombia tiene un buen número de jugadores que pueden hacer parte del filtro y después decantar una buena nómina”.



Los nombres discutidos son Falcao y James. Por un lado, Vélez defiende la idea de seguirlos llamando por la jerarquía que les puede brindar a los jóvenes: “Son jugadores que le han dado mucho a la Selección, tienen un liderazgo y en ese aspecto no necesitan ser titulares para arropar a los jóvenes, porque esa renovación tiene que ser también con referentes”.



Rentería defiende a James, pero no a Radamel: “Falcao es de lo mejor que hemos tenido como jugador de fútbol, pero es que no es titular en el Rayo Vallecano, un pobre equipo de la liga española. Quiero a Falcao en la Selección, pero metiendo goles y como titular en cualquier equipo del mundo. James volvió a un problema que ya pensábamos que había superado, que es el de las lesiones, pero venía siendo figura con su equipo”.



Peláez, en cambio, tiene una visión diferente: “Tampoco comprendo por qué se convocan jugadores que no están jugando. A mí lo de Falcao me agrada porque es un jugador que trabaja, está en sus últimas como jugador, pero es un gran líder y profesional. Lo de James no lo entiendo”.



Y el ‘Bendito’ hace referencia a lo que se hacía en décadas anteriores, cuando un jugador no tenía ritmo: “Uno de los requisitos para asistir a una convocatoria es el nivel actual. Me parece que si el nivel no es el óptimo, no deberían estar. Recuerdo que si no estábamos al nivel, no nos llamaban a selección”.



Por último, de la ausencia de Cuadrado, el ‘Bendito’ cree puede pasar por algo muy particular: “Lo de él puede pasar por la parte personal, porque lo he visto en los últimos partidos, no es el que se conoce”.



Rentería piensa pasa por su nivel en Italia: “Seguramente el técnico quiso probar y, además, porque la situación de Cuadrado no es la mejor a pesar de que está jugando bien ahora”.



Para Vélez, pasa por el mismo motivo: “Puede deberse al momento que tiene y también la alternativa que está viendo el entrenador”.



Peláez desconoce el motivo, pero cree que todavía le puede aportar al grupo: “No lo sé, pero yo tendría a Cuadrado en la selección, me parece que es un jugador que de alguna forma puede aportar todavía”.

Los convocados son:

Arqueros: Álvaro Montero, Camilo Andrés Vargas y Devis Estiven Vásquez.



Defensas: Carlos Cuesta, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Déiver Machado, Jhon Lucumí, Juan David Mosquera, Johan Mojica y Alexis Pérez.



Volantes: James Rodríguez, Dylan Borrero, Jéfferson Lerma, Juan Fernando Quintero, Nelson Palacio, Kevin Castaño, Matheus Uribe y Jorge Carrascal.



Delanteros: Diego Valoyes, Radamel Falcao García, Jhon Arias, Jhon Jáder Durán, Johan Carbonero y Rafael Santos Borré.