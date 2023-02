¡A ganar! Selección Colombia busca un triunfo esperanzador ante Paraguay en el Suramericano Sub 20

Colombia entrará este viernes (8:00) a El Campín de Bogotá con la presión de conseguir un resultado que la enrute de nuevo en la pelea por el título del Suramericano Sub 20, y por uno de los cuatro cupos para el Mundial de Indonesia este año.



El combinado nacional viene de perder en su primera salida del hexagonal final 1-0 ante Uruguay, en un partido en el que la falta de gol fue evidente, y algunos errores resultaron decisivos para que se diera el traspiés.



Contra Paraguay, al que ya enfrentó en primera fase y con el que empató 1-1 en el Pascual Guerrero, se espera que el equipo tenga más tranquilidad en el momento de aprovechar las opciones ofensivas, y que se cubra mejor en defensa cuando el rival tenga el balón.



El técnico Héctor Cárdenas no haría muchas cambios ya que confía plenamente en los jugadores que iniciaron frente a Uruguay.



“Ellos son los jugadores que a lo largo del tiempo de trabajo nos han mostrado cosas que el equipo necesita, y son los que hoy van a solucionar”, dijo el timonel vallecaucano.



Esa podría ser una señal de que en ataque estará nuevamente Ricardo Caraballo, quien sigue con el arco cerrado, pero cuenta con el respaldo del técnico.



Miguel Monsalve podría ser otra de las novedades, aunque todo se decantará un poco antes del inicio del compromiso.



En zona defensiva no se vislumbran cambios, en tanto que en la mitad de la cancha, Alexis Castillo Manyoma podría dejar su puesto para que lo ocupe Juan David Fuentes o el mismo Monsalve.

Las claves del partido

Colombia debe manejar el balón, no entregárselo a Paraguay porque el rival de este viernes cuenta con jugadores desequilibrantes del mediocampo hacia arriba.



Además de la posesión, es necesario darle buen destino y buscar las sociedades en ataque para tratar de hacerle daño el equipo guaraní.



En zona defensiva es clave recogerse bien, cuidar las bandas y contar con el respaldo de los volantes de marca para hacer superioridad numérica a la hora de defender.



Otro factor para tener en cuenta esta noche ante Paraguay es la tranquilidad. Colombia no debe entrar en el desespero porque eso agravaría el problema de definición que tiene en este Suramericano.



Es vital mantener la confianza, especialmente los delanteros, esperando que en cualquier momento se abra el arco rival.



El duelo contará con la presencia de cerca de 25 mil espectadores, en lo que es un claro respaldo al combinado nacional.



En el anterior partido contra Uruguay, cerca de 27 mil aficionados ingresaron a El Campín, siendo una de las mejores asistencias en lo que va del Suramericano.



Los hinchas nacionales esperan, eso sí, que el equipo no desentone y que esté a la altura del apoyo que se le ha venido brindando en el torneo internacional.



El resultado de este partido será importante para mantener el respaldo de cara al siguiente compromiso que será el lunes 6 de febrero, ante Ecuador.