¡Se vive la jornada de golf!: Camilo Villegas y su actuación en el PGA de Bermuda

El canadiense Taylor Pendrith disparó un deslumbrante 61 (-10) para tomar este viernes el liderazgo del Campeonato de Bermudas del PGA Tour de Estados Unidos, mientras que el chileno Mito Pereira y el colombiano Camilo Villegas quedaron distantes en esta segunda ronda.



El viernes, el jugador de 30 años de Ontario, que aún no ha entrado en el top 100 del ranking en siete años como profesional, realizó una exhibición deslumbrante en el campo de golf Port Royal para tomar una ventaja de un golpe después de 36 hoyos.



Pendrith, que tuvo una primera ronda de 70 (-1), cargó este viernes con nueve birdies y un eagle con un bogey para subir en la tabla de clasificación.



Pendrith anotó tres birdies y un bogey en sus primeros cinco hoyos de la segunda ronda. Después tuvo un eagle brillante en el hoyo 17.



Pendrith, que actualmente ocupa el puesto 239 en el mundo y que persigue su primer título de la PGA, lidera por un tiro sobre el estadounidense Patrick Rodgers, quien registró seis birdies y un eagle con un bogey para un 64 (-7) en la jornada y 132 en total.



El estadounidense Vincent Whaley se ubicó tercero a dos del líder con nueve bajo par después de una segunda ronda de 67.



El chileno Pereira se ubicó distante en el lugar 57, con 141 golpes (-1) y el colombiano lo hizo en el puesto 63 con 142, parejo al campo.



No pasaron el corte del segundo día los argentinos Fabián Gómez y Andrés Romero.



- Resultados del viernes en el torneo de golf de la PGA de Bermuda (Par-71):



1. Taylor Pendrith (CAN) 131 (70-71)



2. Patrick Rodgers (USA) 132 (68-64)



3. Vincent Whaley (USA) 133 (66-67)



4. Danny Lee (NZL) 134 (67-67)



. David Skinns (ENG) 134 (67-67)



6. Peter Malnati (USA) 135 (70-65)



. Lucas Herbert (AUS) 135 (70-65)



. Patrick Flavin (USA) 135 (69-66)



. Justin Lower (USA) 135 (67-68)



10. Peter Uihlein (USA) 136 (71-65)



. Chad Ramey (USA) 136 (65-71)



. Alex Smalley (USA) 136 (69-67)



. Curtis Thompson (USA) 136 (69-67)



. Ludvig Aberga (SWE) 136 (68-68) . Adam Svensson (CAN) 136 (68-68)



...



57. Mito Pereira (CHI) 141 (73-68)



63. Camilo Villegas (COL) 142 (77-65)