Se realizó el lanzamiento de la carrera ‘Ciclovida Run 7K de la Mujer’ en Cali

Comenzó la cuenta regresiva de la con el lanzamiento de la carrera Ciclovida Run 7K de la Mujer, para que cerca de 2.500 participantes corran por las calles de la comuna 21, para seguir resaltando el protagonismo de las mujeres en Cali.



Con la presencia de las marcas patrocinadoras (Emcali, Elite Nutrition, MW, Electrocréditos del Cauca, Efecty, Servientrega, Tonning, Farmacias y Droguerías San Jorge, Peluquería In Moda y Alimentos Yen), medios de comunicación, representantes de la Administración Municipal y la Mesa de Mujeres de la Comuna 21, de dio inicio al cronómetro de este gran evento gratuito de la Alcaldía de Cali a través de la Secretaría del Deporte y la Recreación, que tendrá lugar el próximo domingo 26 de marzo.



Como en todas las carreras de gran formato, ‘Ciclovida Run 7K de la Mujer’ entregará a los corredores que se inscribieron a través del link difundido en las redes sociales de la secretaría del Deporte (@SecDeporteCali), un chip para medir la distancia y el tiempo de recorrido, dorsal de identificación, camiseta oficial, kit de carrera con productos de los patrocinadores, hidratación a la largo del recorrido y medalla.



El recorrido iniciará en la Carrera 25 con Calle 89 (Plazoleta del Colegio Compartir), continuará por la Calle 121 hasta la Carrera 28E5 y retorna sobre la misma vía para formar un circuito que finaliza en la estación Sol de Oriente de la tradicional Ciclovida, para empatar con la oferta institucional de todos los domingos.



Carlos Diago, secretario del Deporte y la Recreación, habló sobre el calendario deportivo de la ciudad para los próximos meses. “En este 2023 tendremos 6 carreras y la Ciclovida Run 7K de la Mujer es la segunda que realizaremos del calendario. Esta tiene la particularidad que será descentralizada, en la comuna 21 y el objetivo es realizar las otras en el norte, zona de ladera y demás puntos estratégicos. Lo importante es que esta carrera no es solo para mujeres, sino que pueden participar todas las familias, porque el deporte crea sentido de pertenencia y refuerza el tejido social”.



En representación del alcalde Jorge Iván Ospina estuvo Luz Marina Cuéllar, jefe de la Comunicaciones de la Alcaldía de Cali, quien extendió la invitación a participar en este evento masivo y gratuito.



“Invitamos a todas las mujeres caleñas a que participen en esta carrera que se llevará a cabo en la Comuna 21, pero también va a recorrer las comunas 13, 14 y 15 en el oriente de la ciudad. Es una oportunidad para decir que aquí estamos las mujeres empoderadas, somos el 53% de esa población caleña, y un dato importante es que el oriente están la mayoría de mujeres que son cabeza de familia y emprendedoras. Nosotras tenemos que seguir luchando por la equidad de género, compartir y seguir promoviendo el deporte, porque es vida y salud. Las esperamos a todas este domingo 26 de marzo”, manifestó Luz Marina.



El sábado 25 de marzo se realizará la entrega de kits en la Plazoleta Olímpica (Unidad deportiva Jaime Aparicio) desde las 8:00 de la mañana y el día de la carrera el calentamiento iniciará a las 7:30 de la mañana, dirigido por los profesionales de actividad física de la secretaría del Deporte, para arrancar con el recorrido oficial a las 8:00 a.m. Se premiarán los primeros lugares.



Tanto la entrega de kits como la carrera contará con zonas de experiencia de las marcas patrocinadoras, para que los participantes vivan una jornada cargada de deporte y muchas sorpresas.