Se lanzó la carrera Universitaria 10K "De Panamericanos al Mundial"

En el auditorio José Fernando Arroyo de la Escuela Nacional del Deporte se realizó el lanzamiento de la Carrera Atlética 10K Universitaria “De Panamericanos a Mundial”, certamen atlético que espera integrar a la juventud de las universidades de Cali, Valle del Cauca y Colombia, con la finalidad de iniciar un modelo a replicar en todo el país en los próximos años.



La Carrera Atlética 10K Universitaria De Panamericanos a Mundial “Camina o Corra” será la antesala de los I Juegos Panamericanos Junior 2021 y se realizará en Cali, el domingo 21 de noviembre a las 8:00 de la mañana, con salida en el Campus de la Universidad del Valle para concluir en el paseo Bolívar, frente al Centro Administrativo Municipal de la capital vallecaucana.



Se espera la asistencia de 15 mil atletas entre estudiantes, docentes, empleados de todo el sector universitario.



El rector de la Institución Universitaria Escuela Nacional de Deporte, José Fernando Arroyo Valencia, manifestó: “Nosotros como Institución, articulamos el apoyo con nuestros voluntarios deportivos, nuestros equipos interdisciplinarios y ciencias aplicadas al deporte cooperando con este evento porque creemos que el universitario en el rango de edad entre los 18 y 23 años debe estar participando de manera activamente en lo deportivo y no solo de manera recreativa, sino también haciendo deporte competitivo”.



La Federación Colombiana de Atletismo en cabeza del ingeniero Ramiro Varela siempre ha buscado a la Escuela Nacional del Deporte para estas alianzas estratégicas y esta carrera 10k Universitaria es muy importante porque promociona los Juegos Panamericanos Júnior y el Campeonato Mundial de Atletismo U20 de Cali 2022, siendo una buena forma de permear a la juventud, que es el relevo generacional para que se activen en el deporte.



Para el rector de la Universidad del Valle, Edgar Varela Barrios, la academia, vida cultural y los temas del deporte deben estar unidos. “Siempre he reconocido que la escuela es la universidad del deporte. Hemos trabajado de la mano con la Escuela Nacional del Deporte en proyectos conjuntos, vamos a realizar una maestría en gestión deportiva, además de acompañar este tipo de eventos que son importantes, nuestros estudiantes estarán presentes en la carrera y en los Juegos Panamericanos Junior como voluntarios”.



Ramiro Varela presidente de la Federación Colombiana de Atletismo gestor del evento, no ocultó su felicidad de unir a los claustros universitarios en torno al deporte de sus afectos.



“Me siento muy feliz de haber logrado una sinergia colectiva que no habíamos podido hacer en Colombia, como unir a las universidades en torno a los grandes proyectos, Panamericanos Júnior y Mundial de Atletismo y así, estructurar una tarea con una visión internacional”, dijo Varela.



“Con esta 10K universitaria del 21 de noviembre nace en Cali la Maratón Internacional Universitaria, así como nació en su momento la Carrera Atlética Internacional Río Cali, estamos viendo nacer una maratón universitaria para unir en torno al atleta colombiano”, puntualizó el dirigente.