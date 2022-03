Rubén Magnano, leyenda del baloncesto, pasó por Cali: “Todo el entrenamiento es un diálogo de valores”

La ciudad de Cali tuvo la presencia de la leyenda del baloncesto latinoamericano Rubén Magnano. El entrenador argentino realizó en la capital del Valle su famoso ‘Campus deportivo’ con participación de jóvenes talentos locales y nacionales.



Magnano es conocido por haber dirigido la generación dorada del baloncesto argentino. Dentro de sus logros está haber conseguido la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y pertenecer al salón de la fama del la Fiba (Federación Internacional del Baloncesto).



El argentino de 67 años realizó su campus en el coliseo Evangelista Mora de la ciudad de Cali. Es la primera vez que realiza su taller por fuera de Argentina y escogió a Colombia para hacerlo.



El fin de semana finalizó su trabajo en la ‘Sucursal del cielo’ y su equipo de trabajo se dirigirá de nuevo para Argentina. Su ‘staff’ compartió que la idea es poder seguir haciendo este campus una vez al año en Colombia en el futuro.



Rubén Magnano habló con El País y relató un poco sobre él, su metodología y el baloncesto colombiano.



¿Por qué escogió a Cali para hacer este campus?

La verdad, el que hizo la gestión fue mi hijo. Sin embargo, se sabe que la ciudad de Cali es muy conocida por el deporte en todo el continente. El entrenador Boris Corrales pudo presenciar mi trabajo en mi ciudad natal, en Córdoba, y así fue como llegué acá.



¿Qué valores en particular son los que usted enseña en su campus?

En esencia, todo el entrenamiento es un diálogo de valores. No es uno solo, son muchos. Yo trato de enseñarles lo que significa disfrutar de tu esfuerzo. Que el esfuerzo sea eso que te ayude a alcanzar tus sueños. Si menciono algunos, podemos hablar del respeto, la solidaridad y la disciplina. Y esto no solo es en el deporte, sino que en la vida.



¿Qué opina del deportista colombiano?

Me parece que es muy estimulante. Y no solo hablo del baloncesto. Las chicas Sub-17 de fútbol recién consiguieron un pasaporte al Mundial y disputaron una final con Brasil. Eso significa que hay muy buenos reflejos del talento joven de acá. El colombiano tiene un gran potencial, el tema es que eso se tiene que seguir trabajando. Pienso que a corto plazo habrá una gran vitrina para disfrutar.



En Colombia hay una liga nacional de baloncesto, pero dura alrededor de tres meses y se hace dos veces al año. ¿Se necesita más tiempo?

Hay una variable en la formación y se llama competencia. Si no compites, no avanzas. Hay que tratar en la manera posible de desplazar un poco el tiempo competitivo y buscar una forma de ir aumentando el potencial en esa materia prima. Creo que es un tema que tiene que evaluar la dirigencia, pienso que sí es necesario un poco más.



¿Se necesita trabajar desde la parte cultural en Colombia para potencializar el baloncesto nacional?

Creo que hay diferentes maneras de hacerlo. Haciendo un paralelo de lo que nosotros vivimos en Argentina, tenemos la fortuna de tener una célula que es el club. En muchos países de Suramérica no existe esta idea. En mi país hay cerca de 1500 clubes de baloncesto, tanto de barrio como distrital, donde se encuentran categorías desde los pequeños hasta adultos. La falencia en Suramérica es la ausencia del club. Esto complica mucho la competencia, porque si no hay equipos, no se compite y al final esto es lo que estimula y desarrolla al jugador. Al no tener esto, hace que sea una disciplina muy poco apetecible.



¿Qué se siente estar en el salón de la fama del baloncesto?

La palabra que puede mejor describirlo es orgullo. A veces contamos con el privilegio de entrar en estos tipos de recintos, pero tengo que decir que en este tipo de premios personales, están metidas una gran cantidad de personas de las que yo estoy muy agradecido. Sobre todo de los jugadores. Mis colaboradores y entrenadores que apostaron por mí y, por último, mi familia, que tiene un gran valor.



¿Qué sabe usted de Colombia?

Precisamente por el baloncesto se me dio la oportunidad de conocer este hermoso país. Aquí hay una gran metrópolis como Bogotá, están Medellín y Cali. Quiero conocer como sea la costa. Musicalmente estoy muy intrigado por el vallenato, ustedes tienen grandes referentes en eso. Me gusta mucho Carlos Vives.



¿Y la comida, qué tal?

Curiosamente te digo que estaba hablando con los entrenadores de cuál debería ser la comida típica que tenemos que probar en Cali. Apenas terminemos con nuestra tarea acá voy a probar el famoso sancocho.



¿Hasta dónde puede llegar a crecer el baloncesto suramericano?

Te puedo hablar desde Argentina, que puede ser una representación de lo que sé y he vivido. Necesitamos que la idea del club se respete y se trabaje. Es admirable cómo el dirigente del club de barrio trabaja y pelea para sacar adelante el basketball. Hoy en día está muy afectado. Esto tiene que ser un elemento evaluado. A falta de que no hay políticas de estado que protejan al deporte, tenemos que ver de qué manera ayudamos nosotros a esos clubes que cobijan a cientos de niños.



El campus Magnano finalizó con la presencia de 50 deportistas y entrenadores. Este evento fue posible por el apoyo de Indervalle, la Secretaría de Deporte de Cali y la Gobernación, que aportó becas para deportistas de bajos recursos y entrenadores con proyectos comunitarios.

Logros como entrenador

Fue campeón Suramericano y Panamericano con la selección argentina de baloncesto Sub-21 en 2000 y 2001.



Campeón Suramericano con las mayores en 2001 con Argentina.

Campeón del Fiba Américas en 2001 con Argentina.



Subcampeón de los Juegos de la Buena Voluntad de Australia en 2001 con Argentina.



Subcampeón Mundial en Indianápolis en 2002 con Argentina.

Subcampeón del Preolímpico en República Dominicana en 2003.



Medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 con Argentina.

Campeón panamericano en Toronto 2015 con Brasil.



Cuatro títulos con el Club Atenas de Córdoba de la Liga Nacional de Baloncesto de Argentina.

Hace parte del Salón de la Fama de la Fiba.