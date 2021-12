Ronaldo Sánchez: "El apoyo del público es muy importante porque llena de presión al rival"

En el coliseo Miguel Calero de la ciudad de Cali, ante el apoyo de cientos de fanáticos, entre ellos la medallista olímpica Jackeline Rentería, el caleño Ronaldo Sánchez Ramírez obtuvo la medalla de oro para Colombia en la disciplina de lucha en el peso de los 60 kg, en los I Juegos Panamericanos Junior.



En un difícil encuentro contra el venezolano Jonaiker Martínez, Sánchez, de 20 años, quien había soñado con esta medalla, luchó y logró el objetivo, obteniendo la presea de oro en su ciudad, en su casa.



“Es algo maravilloso y este año tuve la oportunidad de competir aquí en Colombia, de estar con toda mi familia y mis compañeros que siempre me han apoyado desde el comienzo”, expresó Ronaldo con lagrimas de alegría.



El acompañamiento de amigos, entrenadores y familiares fue clave porque lo hicieron sentir como en casa, apoyándolo en cada segundo durante toda la jornada.



“Ese apoyo del público es muy importante porque llena de presión al contrario, el público es muy necesario, no estamos en el colchón, pero desde acá le damos todo nuestro apoyo” dijo Frank Niño, entrenador de la selección Cali de lucha olímpica.



El inicio de Ronaldo en la lucha deportiva fue hace casi 10 años en la ciudad de Bucaramanga con el profesor Sergio Arias, a sus 11 años. Un año más tarde comenzó a entrenar en el coliseo Mariano Ramos y luego pasó al Coliseo del Pueblo, el cual sería su segundo hogar.



En ese momento empezó a perseguir sus sueños, comenzando así su vida como deportista. Ha sido campeón 3 veces en los Juegos Departamentales en la categoría infantil y cadetes.



Tras lograr la victoria, no olvidó agradecer a las personas que siempre estuvieron ayudándole en su formación. “Esto fue de mucho esfuerzo y esto va para todos los colombianos y toda mi familia que siempre me apoyó, un saludo especialmente para el profe Frank, que a pesar que no teníamos recursos para nada y todo era cuesta arriba, logramos salir adelante” dijo Sánchez.



Ronaldo es un joven con grandes cualidades y es por eso que José Uber Escobar, luchador activo y preparador físico de Indervalle, quien conoce y sigue su proceso, contó un poco sobre él. “Es un chico muy tranquilo, muy centrado en sus cosas. En el deporte es muy disciplinado y eso creo que le ha ayudado para afrontar estos Juegos Panamericanos de la mejor manera”.



Ronaldo hizo una muy buena temporada y concentración, donde evolucionó técnica y físicamente, llegando de la mejor forma a estos Juegos, donde disfrutó cada uno de sus combates, por eso estando en casa aprovechó y luchó con el público a su favor, mostrándose y dando lo mejor, otorgándole una medalla de oro a su gente.



Además de ya ser medallista Panamericano, Ronaldo tiene grandes aspiraciones a futuro: “Mis sueños siempre van más allá y sería muy bueno alcanzar una medalla en unos Juegos Olímpicos”, cuenta con una gran sonrisa en el rostro.