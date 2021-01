Randy Perea, talento caleño para las Ligas menores de los Tigres de Detroit

Alejandro Cabra Hernandez

En su infancia, lejos de verse atrapado por los balones de fútbol, las pelotas de baloncesto o las raquetas de tenis, a Randy Steven Perea Carabalí lo ‘desquició’ la pelota caliente y el bate de béisbol.



Una elección cuanto menos extraña para un niño del barrio El Guabal, en el corazón de la Comuna 10 de Cali.



Lo que empezó como un pasatiempo en el que influyeron sus hermanos Kevin, Marlon y Mateo, de a poco se fue haciendo serio para Randy, que a base de jonrones y espectaculares atrapadas desde su posición de jardinero fue demostrando sus condiciones.



Primero, fue su comuna quien disfrutó de sus capacidades y luego su proceso se fue expandiendo a selecciones de Cali y el Valle del Cauca. El punto más álgido de este prometedor joven de 17 años llegó la semana pasada, cuando firmó un contrato para hacer proceso de Ligas menores con los Tigres de Detroit.



Ahora, deberá viajar a República Dominicana para demostrar sus cualidades. De ser exitoso su paso por la isla caribeña, podrá seguir su proceso en Estados Unidos, manteniendo la ilusión de llegar a las Grandes Ligas.



El hijo de Orlando y Ana Sofía, que desde 2017 se entrena en la Academia Azucareros, manifestó estar “muy agradecido por todos los que me han apoyado en el proceso. Gracias a Dios que tengo esta oportunidad”.



Su amor por los jonrones desde los 4 años le permitió 13 años después a este bachiller convertirse en el vigésimo vallecaucano en hacer proceso en ligas menores del béisbol más importante del mundo.



“Desde ‘chamaquito’ fui muy bueno. Iba a varias competencias y siempre destacaba. A medida que crecí fui cogiendo disciplina y por eso llegué a selecciones Colombia”, añadió Randy.



Perea tiene varias prácticas comunes, una de ellas ver a los colombianos que juegan en la MLB.



¿Su equipo favorito? “Claramente, los Tigres de Detroit (risas)”.



Randy, que inició su proceso en el Club Marineros de su barrio, del cual se convirtió en bateador principal, tuvo un impulso en el año 2010, cuando Toros, equipo de la Liga de Colombia, tuvo un corto paso por Cali.



Años después, estuvo en el Campeonato Nacional Juvenil de Medellín. Su buen desempeño lo hizo trasladar a Cartagena, donde se preparó con otros peloteros.



De ahí, representó a la Guajira en un campeonato Nacional, pues Valle no pudo asistir. Su gran desempeño le valió un lugar en el Panamericano de México 2018, donde fue observado por los scouts de Detroit, que tres años después decidieron hacerse con sus servicios.



De Randy se destaca su alta condición atlética, que no es normal en los jóvenes beisbolistas. En ese sentido dice él que influenciaron sus padres.

Orlando Perea fue futbolista profesional en Boca Juniors de Cali, mientras que Ana Carabalí representó al Valle del Cauca en atletismo.