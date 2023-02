¿Quién es el mejor de la historia en la NBA?, esta fue la respuesta de LeBron James

Recién coronado como el máximo anotador de la NBA, LeBron James declaró el martes que se proyecta jugando todavía varias temporadas más y que se elegiría a sí mismo en el debate sobre el mejor jugador de la historia del basquet.



"Dejaré que los demás decidan quién es pero es un buen debate", dijo James a la cadena TNT cuando Shaquille O'Neal le preguntó si ahora se considera el mejor basquetbolista de todos los tiempos.



"Personalmente me elijo a mí mismo sobre cualquiera que haya jugado a este juego, pero cada uno tendrá su favorito", zanjó la superestrella de Los Angeles Lakers cuando O'Neal le insistió para que se posicionara.



Pocos minutos antes, LeBron James había sumado 38 puntos en la derrota de los Lakers ante los Oklahoma City Thunder (133-130) con los que acumulaba un total de 38.390 y desbancaba al legendario Kareem Abdul-Jabbar como el máximo anotador de la historia de la liga.



A sus 38 años, 'King James' sigue agrandando un extraordinario palmarés que le sitúa en la discusión sobre quién es el más grande de todos los tiempos, junto a gigantes como Michael Jordan o el propio Abdul-Jabbar.



"Esto es tan surrealista, porque es algo que nunca me había puesto como objetivo ni me lo había propuesto, así que estoy feliz", dijo LeBron sobre el récord.



"La longevidad, poder estar en la pista para tres franquicias diferentes, intentar ser el mejor cada noche y tener grandes compañeros de equipo y entrenadores que me permitieron ser yo mismo", resumió el alero sobre las claves de sus exitosas dos décadas de carrera.



"Cuando estudié la historia del juego, nunca pensé que este récord fuera a ser alcanzado. Especialmente por la forma en que Kareem jugaba y el tiempo que lo hizo", aseguró.



A pesar de su edad y del mediocre estado actual de los Lakers, fuera provisionalmente de playoffs, James se mostró convencido de seguir compitiendo varias temporadas más y de ser capaz de pelear por su quinto anillo.



"Lo tengo claro. Sé que puedo jugar un par de años más. Por cómo me siento, por cómo ha reaccionado mi cuerpo a lo largo de esta temporada", aseguró. "Todo depende de la mente. Si sigo motivado para salir e intentar competir por campeonatos, siento que aún puedo hacerlo por cualquier grupo de chicos o por cualquier franquicia".