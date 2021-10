“Que James sea feliz es lo más importante”: Roberto Carlos

Roberto Carlos aparece en la pantalla del computador con su calva de siempre y una barba de chivo que evidencian las canas de quien ya tiene 48 (nació en Sao Paulo, Brasil, el 10 de abril de 1973). Vestido con una camisa negra, se sonríe. Dice que se encuentra en una calle de Valdebebas, en Madrid, y que la gente lo está mirando “como si estuviera loco” por hablar a través de la pantalla de su celular. Cada tanto los aficionados que pasan por el lugar le piden una foto y Roberto Carlos accede, pese a que está apurado para entrar a una reunión. Unos policías gritan su nombre a lo lejos.



— Tengo muchos amigos en Madrid – se excusa.

Y cómo no. Hizo parte de aquel Real Madrid de 2003 que el mundo deportivo coincidió en bautizar como Los Galácticos: los mejores futbolistas del planeta reunidos en un solo equipo. Además, desde que llegó al Real en 1996, ganó cuatro Ligas, tres Ligas de Campeones, tres Supercopas de España, una Supercopa de Europa y dos Copas Intercontinentales. En total jugó 11 temporadas, y se convirtió en el jugador extranjero con más partidos disputados con el equipo merengue. De ahí el cariño que le profesan. De ahí, y de sus goles espectaculares, como el que le marcó al Tenerife el 21 de enero de 1998. La prensa lo llamó “el gol imposible”.



Roberto Carlos corría por la banda izquierda para alcanzar un pase elevado de Guti. El balón iba rebotando y estaba a punto de salirse del campo. Sin embargo, logró alcanzar la pelota, pasar por delante y, lo que parecía que terminaría en un centro, acabó con un remate fortísimo de izquierda directo al arco que defendía el portero Ojeda.



Un año antes, el 3 de junio de 1997, jugando con Brasil, le marcaría a Francia un gol de tiro libre al que también llamaron ‘el gol imposible’. Por la curva que tomó la pelota, es considerado el mejor gol de tiro libre de la historia, y los científicos aún intentan entender cómo el balón desafió la física para introducirse en el arco de Barthez.



— Ese fue el gol más lindo de mi carrera, y el que me marcó. Pero el gol más difícil fue el que le hice al Tenerife – dice Roberto Carlos recostado sobre una pared beige en alguna calle de Valdebebas.

Se debe empezar a evolucionar el fútbol, de manera que los futbolistas se adapten; por ejemplo, a jugar un Mundial cada dos años o a disputar los partidos de la fase de clasificación en un mes”.

A la charla virtual fue invitado por la multinacional Pure Storage, que comercializa almacenamiento en estado sólido. Justamente la idea es conversar sobre cómo el Big Data, es decir los grandes volúmenes de datos que son posibles de capturar, almacenar y analizar hoy en día, están influyendo en el fútbol para tomar todo tipo de decisiones, desde la planificación de un entrenamiento, de un partido, de una estrategia, hasta determinar qué jugador fichar o a quién mandar al banco para prevenir una lesión.



La charla comienza con las preguntas del ingeniero de sistemas colombiano Ernesto Andrés Piñeros – aficionado al fútbol y un admirador de Roberto Carlos – y enseguida darán paso a algunos asistentes para hacer una pregunta al apurado mejor lateral izquierdo de la historia del fútbol.

¿Cómo ve la evolución de la tecnología en el fútbol?

Ha habido una evolución de la tecnología en el deporte. Tanto entrenadores, como preparadores físicos y jugadores, toman más conciencia de lo que tienen que mejorar, aprender, gracias a la tecnología. En el caso del fútbol, los avances tecnológicos lo han hecho un deporte mucho más moderno, aunque se privilegia lo físico. Cada día aparecen nuevas tecnologías en los clubes, y los que tienen más capacidad financiera llevan una ventaja. Pero la mayoría de los clubes top y de mitad de tabla están recurriendo a la tecnología para dar un salto de calidad.



Real Madrid es uno de los equipos líderes en el uso de la tecnología, ¿qué nos puede contar al respecto?

Lo veo en todos los entrenamientos. Se utilizan chalecos, relojes, GPS, para monitorear a los jugadores. Claro que a ellos no les gusta estar monitoreados. Pero para la parte física, para los técnicos, es importante saber lo que hacen los jugadores durante el entrenamiento y los partidos. Así, si entrenas bien, o no, el entrenador se dará cuenta. Los jugadores deben adaptarse a este nuevo método de trabajo.

( Roberto Carlos invita a ver un video sobre cómo se utiliza la tecnología en el Real. Allí se explica que durante los entrenamientos se usan sistemas de GPS que capturan la señal de los futbolistas. Una vez acaba la sesión, se descargan los datos en dos minutos y se seleccionan variables a analizar, como la distancia total recorrida de un jugador, a qué velocidad lo hizo, y esos datos se comparan con los de los partidos. En promedio, un jugador de alto rendimiento recorre en un partido 12.5 km. También se miden los picos de velocidad, que en jugadores top alcanzan los 35 km por hora).

Además, a través del Big Data se contratan jugadores...

Así es. En el Real Madrid hay un método basado en el Big Data para los fichajes, toda una estructura tecnológica destinada a contratar a los mejores, y nosotros también, en el curso de entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol, empezamos a aprender a utilizar la tecnología, porque cada 6 meses aparecen aparatos nuevos. Los estamos aprendiendo a manejar para que no nos equivoquemos cuando seamos entrenadores.



Una de las tecnologías más polémicas es el VAR, que interrumpe el ritmo de juego..

Los culpables somos nosotros. Es decir, el VAR surgió para ayudar a los árbitros, pero no hemos explicado bien cómo utilizarlo. Los árbitros de campo que controlan el video muchas veces no tienen la experiencia, y eso hace que no se agilice la toma de decisiones. En Brasil tardan muchísimo para tomar decisiones y eso debe ajustarse. Estamos hablando con Pierluigi Colina (exárbitro y miembro Comité de Árbitros de la Uefa), para que capacite a los jueces de las distintas confederaciones de fútbol.

Usted, por otra parte, es uno de los 9 jugadores que, en un mismo año, ganó la Copa del Mundo y la Champions. Sucedió en 2002. ¿Qué tanto influyó la tecnología para lograrlo?

En mi época no había tanta tecnología como la que hay ahora, pero utilizaba un reloj para entrenar que medía la frecuencia cardiaca. Como siempre fui lateral de área a área, gracias a esa tecnología aprendí a determinar cuándo debía bajar la intensidad, y eso me ayudó para jugar todas las temporadas sin lesionarme. Y bueno, ser campeón del mundo y de la Champions en un mismo año fue una experiencia buenísima, era jugar con los mejores del mundo siendo tan joven en ese momento. Recuerdo que entrenábamos mucho. Eso fue parte del éxito.



¿Cómo pegarle al balón tan fuerte?

Siempre he tenido piernas fuertes. Es algo natural. Porque no era tanto de ir tanto al gimnasio. Mi padre también tenía las piernas muy fuertes. Pero sobre todo era el primero en llegar a los entrenamientos, y el último en salir. Eso hizo que pudiera hacer una historia bonita en el fútbol. Ese tiempo de más que entrenaba con 3 o 4 compañeros fue lo que permitió que hiciera el gol contra Francia y contra Tenerife, pases a delanteros en partidos importantes, y tantos otros goles (91 en su carrera). Los 15 o 20 minutos de más en los entrenamientos me hicieron mejorar.



¿Qué opina del fair play financiero?

Es uno de los temas que hemos discutido en la Fifa con Gianni Infantino. Se va a hablar con los clubes, con las federaciones, para que no haya tanta diferencia entre los clubes. La idea es lograr que los clubes que no puedan fichar a los grandes jugadores, tengan la posibilidad de hacerlo. Y los que fichan a los grandísimos jugadores, no pasen de un límite.

En este punto dan paso a las preguntas de los asistentes. El País hace dos. La primera tiene que ver con los inicios de Roberto Carlos en el fútbol. Dice que fue difícil empezar porque lo hizo en un equipo muy pequeño: União São João. Un club con poca historia. Fue fundado en 1981. Por la premura del tiempo no alcanzó a contar que llegó a ese equipo después de que uno de los clubes más grandes de su país, el Sao Paulo, lo rechazara por su baja estatura: 1.68. ¿Qué habrá pensado quien tomó esa decisión cuando Roberto Carlos, con 14 años, llegó al primer equipo del União São João, a los 18 integró la Selección Brasil sub 20, subcampeona del mundo en Portugal en 1991, pasó al Mineiro y de ahí al Palmeiras, donde anotó 16 goles, lo que hizo que el Inter de Milán comprara su pase, y de allí al Madrid?



La segunda pregunta de El País fue sobre James Rodríguez, con quien tiene una buena relación.



¿Qué piensa de James y su decisión de ir a Catar?

James es James. Es un grandísimo jugador, una grandísima persona. La va a pasar bien en Catar, hará muchos goles, es una referencia del fútbol colombiano, y espero que sea muy feliz. Eso es lo más importante.

¿Qué tanto ayuda la tecnología para prevenir lesiones? (preguntó otro de los asistentes a la charla).

Es fundamental. Hoy el entrenador tiene mucha más información. Por ejemplo, el Real Madrid jugó ayer, martes, a las 9:00 de la noche. Y juega el domingo de nuevo a las 4:00 de la tarde. La tecnología te indica exactamente los jugadores que pueden jugar el domingo para garantizar el mejor rendimiento sin lesionarse.



Debutó con Brasil en 1992. ¿Qué recuerdos tiene de esa época? ¿Y qué piensa de la eliminatoria?

La época entre 1992 y el 2000 y un poco más fue increíble. Era un fútbol diferente. Me acuerdo de Colombia con Freddy (Rincón), Valderrama y tantísimos otros jugadores, motivaba jugar contra ellos. Y sobre la eliminatoria, están las selecciones de siempre. No va a cambiar mucho. Y siempre digo que Colombia puede estar entre las mejores del mundo.

Alguien llama a Roberto Carlos y le informa que debe entrar a la reunión. Se despide con la promesa de hablar de fútbol con más tiempo en una próxima ocasión.



— Cuando jugaba vivía tranquilo, sin afanes. Ahora, como embajador de la Fifa, del Madrid y comentarista de Movistar, no tengo descanso.

Fútbol y datos



Pure Storage, la empresa que invitó a Roberto Carlos a la charla, es un proveedor de almacenamiento de objetos, archivos y bloques basado en tecnología flash de nivel empresarial.

