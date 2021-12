"Para aprender hay que caerse": Ángelo Caro, skater peruano en los Juegos Panamericanos Junior

Ángelo Caro, skater peruano, obtuvo la medalla de plata en los Juegos Panamericanos 2021 en Cali con un puntaje de 24,23.



El joven deportista encontró en el skate la metáfora que ha guiado su vida. Para aprender un truco -y que salga bien- debe caer cientos de veces de su patineta. “Pero de eso se trata, así es la vida. Hay que pararse y seguir con el mismo objetivo”, reconoce.



Su hermano Fabrizzio fue clave en ese amor y estilo de vida. Cuando Angelo tenía 10 años le prestó el skate y se produjo en él una sensación de adrenalina y velocidad que lo marcó.



Sus amigos no jugaban fútbol y en su casa no se respiraba esa pasión de tener unos guayos nuevos. En la provincia de Chiclayo, aunque no es tan conocido el skate, Caro esperaba cada tarde con ansias para ir a la esquina de su barrio y aprender nuevos trucos.



Caro, de 22, años ha dedicado gran parte de su tiempo a su pasión. Cinco días por semana, desde las 8 am hasta la 1 pm, entrena con la Federación la parte física, mental y el skate.



Sin embargo, aunque desde este año acarrea lesiones en el tobillo, rodilla y su muñeca, no le ha impidió quedar en el top cinco de los Juegos Olímpicos de Tokio, ser la medalla de oro en España y plata en los Juegos Panamericanos.



Posterior a su logro en los Panamericanos el pasado domingo, el deportista habló en exclusiva con El País.

¿Cómo lo marcó el skate que le dio su hermano cuando tenía 10 años?

La adrenalina de sentir la velocidad del skate porque me sentí dueño de mi propio mundo. Podía manejar el skate a mi manera y aparte me enseñó a superarme a mí mismo en cada truco que aprendía.



Luego me dieron un skate de baja calidad que nos compraron de un regalo que compartía con mi hermano.

¿Qué conexión encuentra entre usted y el skate?

Para aprender un truco hay que caerse. Siento que esto me ha ayudado a mí y también a otros niños que quieren empezar y tienen algún miedo en su personalidad.



Entonces el skate ayuda a desenvolverte mucho y lo mejor de todo es que lo manejas a tu manera.

Entonces qué cambió en usted...

Mi vida sigue siendo la misma. He mejorado mucho porque vivo de lo que me apasiona y es algo que soñé desde los 10 años. Ahora son más las personas que me acompañan en el proceso de París 2024 y quienes se unieron en los pasados Olímpicos. Agradezco esto porque me gusta que me conozcan.

¿En qué momento dejó de ser un hobby hacia algo más profesional?

Pasó de repente. La pasión hasta hoy sigue, pero muchas cosas han mejorado. El skate ha llevado mi talento a otras partes del mundo. Sigo siendo lo que tanto me apasiona y vivo de ello.



Recorre las ciudades a las que va en su skate. ¿Qué tan diferente es andar por las calles con su patineta?

Es genial. El skate me ha llevado a cada rincón del mundo y me faltan muchísimos más. Es lindo llevar tu arte, cultura y llevarlo a un lugar importante. También es gratificante compartir con la gente de donde vivo y los que me quieren. Me reciben con mucho cariño.

¿Qué significa esta medalla de plata lograda en Cali?

Mucho orgullo de representar una vez más a mi Perú y ahora a pensar en recuperarme de las tres lesiones con las que he competido.



Quedó top cinco en los Olímpicos de Tokio, oro en Madrid y plata en los Panamericanos. ¿Qué le depara ahora?

Mucha felicidad. Estoy yendo por un buen camino y tengo que seguir así. Muy importante seguir enfocado, para delante y no rendirme. A la próxima espero quedar en el primer lugar.



En cuanto a Tokio, hizo que volviera a mi país con mucha más fuerza. Quiero entrenar al 200% para París 2024 y regresar con una medalla.