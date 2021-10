"No siento presión por ser un colombiano en la NBA": Jaime Echenique

El barranquillero Jaime Echenique, quien viene realizando los entrenamientos de campo con los Washington Wizards, buscando una oportunidad de llegar a la NBA, habló en rueda de prensa.



El basquetbolista indicó que no le genera presión ser un colombiano en la NBA.

“No siento presión en absoluto por ser el primero, segundo o tercer colombiano en la NBA. Eso no me importa, estoy aquí para dejar el nombre de mi familia en alto”.



Además habló de lo que significa jugar al lado de grandes figuras: “A diferencia de la Summer League, son entrenamientos en donde tienes que entenderte con grandes nombres como Kyle Kuzma o Bradley Beal. Gracias a los veteranos del equipo que me han ayudado mucho con este proceso”.



Así mismo, mencionó la contribución que tiene para el equipo. “El impacto que puedo llegar a tener ya lo he demostrado con mi juego interior. Del mismo modo, he perfeccionado mi defensa y eso me ayuda a marcar la diferencia”.



También se refirió al entrenador Wes Unseld Jr. “Es un personaje (risas). Lo admiro muchísimo porque es muy competitivo, le gusta comunicar las cosas y trato de absorber todo el conocimiento que pueda brindarme”.



Dijo además que los más complicado es la adaptación “Adaptarse al ritmo de juego. Estoy intentando analizar videos, leer sobre el juego y observar muy bien a mis compañeros para que el proceso sea mucho más rápido”.



Por último dejó claro que lo que quiere es disfrutar de este momento de su carrera: “Para mí lo más importante es disfrutarme el presente y hacer las cosas con amor”.