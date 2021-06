Jossimar Calvo no pudo clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio

Alejandro Cabra Hernandez

El sueño de ver actuar al gimnasta cucuteño Jossimar Calvo Moreno en los Juegos de Tokio 2020 se esfumó este viernes en el Panamericano de mayores, que se disputa en Río de Janeiro (Brasil), tras la competición en la general individual.



En la general individual, Calvo ocupó la novena casilla, con una calificación de 79.550, mientras que el también colombiano Javier Sandoval estuvo un puesto por arriba, con una puntuación de 80.750.



El nortesantandereano deberá esperar otra oportunidad para los Olímpicos de París 2024.



El primer lugar fue para el brasileño Caio Campos Souza, con 84.450; el segundo lugar lo ocupó el estadounidense Paul Wojciech, que alcanzó una calificación de 83.000; tercero fue Diogo Soares, de Brasil, con 82.700; cuarto el estadounidense Austin Loos, con 82.150; y el quinto lugar fue para otro norteamericano Vitaliy Guimaraes, con 81.650 de calificación.

Era la única posibilidad que tenía la gimnasia nacional de conseguir el cupo a Tokio tras un año de espera por cuenta de la pandemia del covid-19.



Por equipos, Colombia obtuvo la medalla de bronce con 241.750. La presea de oro fue para Brasil con 251.450 y la medalla de plata para los Estados Unidos con 248.600.

Un año sin competir

El Panamericano estaba previsto para abril del año pasado, pero el confinamiento mundial y el cierre de los escenarios en Colombia afectó la preparación de los atletas nacionales.



Jossimar Calvo, de 26 años, soñaba con estos olímpicos después de superar una lesión que lo marginó desde 2019 de todas las competencias internacionales.



“No pasamos a la olimpiada”, dijo el entrenador Jairo Ruiz Casas a La Opinión, luego de la presentación este viernes de la delegación cafetera, que estuvo concentrada dos meses en Cúcuta, acondicionándose para el torneo continental.



"No pasamos, no clasificamos a la olimpiada, el mejor de los nuestros fue Javier Sandoval (octavo) y el segundo Jossimar (noveno). Jossimar no compitió bien y no nos alcanzó con respecto a los brasileños y los americanos para clasificar a la olimpiada de Tokio" subrayó el entrenador de la Selección Colombia de Gimnasia.



Ruiz Casas indico que, "pasamos a finales y tenemos opción en barra y paralelas y por equipos hemos obtenido la medalla de bronce".



En los parciales por aparatos, Jossimar logró los siguientes puntajes: en suelo obtuvo 12.100, en arzones, 12.950; en anillas, 13.300; en salto, 14.600; en paralelas, 13.500; y en barra, 13.100, para un total de 79.550.



En cuanto a Javier Sandoval, las calificaciones parciales fueron; suelo, 12.650; arzones, 13.050; anillas, 13.450; salto, 13.550; en paralelas, 14.200; y en barra fija, 13.850.