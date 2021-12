Neven Ilic: “Celebramos con éxito estos Juegos Panamericanos Junior”

A solo un día de apagar el pebetero y dar por clausurados los I Juegos Panamericanos Junior de la historia en la ciudad de Cali, el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, hace un balance de esta cita continental, contando la importancia del apoyo tanto del Gobierno de Colombia, como de las autoridades regionales y municipales.



Lo mostrado hasta ahora en los Juegos para Cali es sumamente positivo, no solo en la parte deportiva, sino también en lo referente a la bioseguridad, ya que todas las delegaciones, medios y el público en general han respetado todas las medidas adoptadas por la organización, como burbujas sanitarias para evitar contagios dentro de los países y equipos participantes.



Después de dos años de intenso trabajo por parte del Comité Organizador y tras haber cambiado en dos oportunidades la fecha de realización, se logró un evento de categoría mundial, que por supuesto no estuvo exento de dificultades.



El presidente Neven Ilic atendió una entrevista para el diario El País en la que respondió sobre le balance general de los primeros Juegos Panamericanos Junior para la ciudad de Cali.



¿Cuál es el balance general?

Estamos muy contentos, sobre todo por el ‘feedback’ que hemos recibido de los propios atletas. Ellos expresan que aquí se les está abriendo una oportunidad, que están compitiendo con sus pares. Los Juegos han sido de gran nivel, las instalaciones también. Varios récords panamericanos e incluso mundiales se han dado, y eso me tiene muy contento.



¿Qué fue lo más difícil para la organización?

Esto no fue nada fácil. Todos sabemos que estamos en una pandemia, y que hemos vivido dos años de incertidumbre. Pero destaco lo que hicieron el Gobierno de Colombia, la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cali y nosotros mismos como equipo.



¿Hubo dudas en algún momento si se realizarían los Juegos?

Dudas no, pero la contingencia sí pareció muy difícil en el camino. Siempre dijimos que podíamos hacer algún ajuste, sobre todo para los atletas, pero tenía la certeza que Colombia estaba haciendo su mejor esfuerzo. Me voy muy contento de haber hecho este proyecto.



¿Qué les queda a Cali y a Colombia tras estos Juegos?

El orgullo de haber sido sede de los Primeros Juegos Panamericanos Junior de la historia, en momentos tan difíciles. Con equipos fantásticos de la Alcaldía, de la Gobernación y del Comité Organizador, que supieron sacar adelante los problemas que siempre suelen ocurrir en estos Juegos.



¿Y para el continente?

Le queda el gran proyecto, a mi juicio, del futuro del deporte. Abre la primera puerta, de empezar a apoyar y trabajar por las nuevas generaciones. En muchos países es difícil apoyar técnica y económicamente a las generaciones de recambio. Esto va a cambiar todo, y va a permitir que cada año los gobiernos y los Comités Olímpicos detecten y trabajen con los deportistas jóvenes. Nos vamos muy felices del trabajo realizado y de lo que vine para los deportistas.