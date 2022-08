Natalia Linares a un salto de lograr el oro para Colombia en el Mundial de Atletismo Sub 20

Natalia Linares está lista para darle una gran alegría a Colombia esta tarde en el estadio Pascual Guerrero, en la final del salto largo del Mundial de Atletismo Sub 20 que se realiza en Cali.



La ‘vallenata’, considerada la sucesora de la medallista olímpica Caterine Ibargüen, estará en la pista del escenario sanfernandino buscando el oro a partir de las 3:00 p.m.



Natalia ha logrado registros este año que permiten soñar con una medalla. Es campeona Bolivariana, título alcanzado esta temporada en Valledupar, su tierra, y en la fase clasificatoria del miércoles en el Pascual puso un registro de 6.31 que la llevó de inmediato a la final.



Entre sus más duras rivales en la jornada de hoy están la búlgara Plamena Mitkova, la italiana Marta Amouhin Amani, la polaca Anna Matuszewicz y la alemana Tabea Eitel.



Natalia , de 19 años, es llamada a ocupar el trono dejado por Caterine Ibargüen en esta especialidad.



De hecho, la oriunda de Valledupar bajó un récord Bolivariano que tenía la antioqueña desde el 2005. En aquella ocasión Ibargüen saltó 6.54, registro que quedó por muchos años hasta que hace un mes, en los Juegos Bolivarianos de Valledupar, Natalia Linares impuso una marca de 6.68 metros.



Con ello no solo superó en su momento a rivales de Paraguay, Panamá, Ecuador y Chile, sino que bajó el récord que tenía Caterine Ibargüen.

El miércoles, en las semifinales, Natalia derrotó a Anastasziya Rypakova, hija de Olga Rypakoca, quien libró varios duelos intensos con Caterine Ibargüen en ligas de Diamante , Mundiales y Olímpicos.



Olga Rypakova se encuentra en Cali acompañando a su hija y dusfrutando del Mundial Sub 20 de Atletismo.



La familia es clave

El aliento familiar es vital para las aspiraciones de Natalia Linares.

“Como mamá es emocionante vivir este momento de la carrera de Natalia, ella es muy buena y trabaja con seriedad”, aseguró en entrevista con la página del Ministerio de Deportes Yanelis González, madre de la atleta colombiana, quien estará hoy en primera fila en el Pascual Guerrero.



“Somos unas personas muy creyentes; cuando Natalia está en competencia y concentraciones, tenemos poca comunicación; pero nos conectamos por medio de Dios, hacemos cadenas de oración con toda la familia. Nosotros sabemos que así le ayudamos a esa entrega y esfuerzo que realiza”, afirma Yanelis, quien tiene más de diez años acompañando el proceso de la consentida de la casa.



“Creo que he conocido todas las pistas del país y varias a nivel internacional, viendo el proceso de cerca con todas las personas que siempre la apoyan y que nos acompañan. Esto que vivimos con ella es muy lindo e importante para todos”, agregó la progenitora a la web del Ministerio.



“Desde que vi su primer salto sabía que teníamos posibilidades de meternos en la final”, argumentó la madre de Natalia sobre la clasificación de su hija a la final.



“Ella está concentrada en su objetivo. Si me toca definirla con una palabra, es la fuerza, esa misma que sabemos que va a poner para tratar de lograr su propósito”, dijo Yanelis.



La madre de Natalia será una de las tantas personas apostadas hoy en las tribunas del estadio Pascual Guerrero entregando todo su aliento para que la joven atleta colombiana le regale una alegría más al país en el Mundial de Atletismo Sub 20.



Las expectativas son grandes y Natalia solo quiere ganar el oro, como lo ha hecho en tantas otras competencias.



Más colombianos

En la penúltima jornada hoy, varios son los colombianos que estarán en acción en el Mundial.



Mariana Rincón y Natalia Pulido participarán en la final de los 10.000 metros marcha.



En la misma especialidad, pero en hombres, Mateo Romero es el único colombiano que va por el oro.



Valery Arce y Estrella Lobo estarán buscando su clasificación para la final del salto triple femenino.



En lanzamiento de disco, Hollman Ewit Villamizar buscará el paso a la última instancia, en tanto que Ánderson Asprilla estará en la final del salto alto. La jornada de este viernes comenzará desde las 8:30 a.m. y se espera nuevamente la respuesta de los aficionados amantes del deporte rey. El Mundial llegará a su fin el sábado con diez competencias.



La última prueba será la final del relevo 4x400, en la que los africanos son los grandes favoritos.