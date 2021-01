Monserrate Cerro Abajo, la carrera de downhill urbano más larga del mundo, regresa recargada

Juan Carlos Pamo

Ni la pandemia por el coronavirus pudo apagar la llama de adrenalina del tradicional Red Bull Monserrate Cerro Abajo, la carrera de downhill urbano más larga del mundo realizada en Bogotá en el tradicional sendero que, aunque usualmente recibe peregrinaciones, este año, con modificaciones de peraltes, saltos y curvas, se convertirá nuevamente en una de las pistas de downhill más exigentes del planeta.



En la edición 2020, tras un imponente y reñido descenso, fue el atleta Red Bull de República Checa, Tomáš Slavík, quien se coronó como el campeón del evento, pues registró un tiempo imbatible de 4 minutos y 42 segundos.



Además, en la pasada edición, más de mil espectadores se situaron en los laterales del estrecho camino para ver y animar de cerca a los riders que abordaban a gran velocidad las curvas cerradas y las rampas de la pista.



Esta vez, la Red Bull MCA 2021 se acoge a la nueva normalidad y recibirá a miles de espectadores más de todo el planeta, quienes podrán vivir de manera virtual desde la comodidad de sus casas toda la adrenalina de la carrera de downhill urbano más larga del planeta.



Red Bull Monserrate Cerro Abajo contará, en total, con la participación de 21 riders de Francia, Brasil, Perú, Ecuador, Chile, Venezuela y, por supuesto, Colombia. Se destaca la presencia del chileno Pedro Burns, múltiple campeón en distintas competiciones de la categoría y en el top 20 del ranking mundial.



En representación de Colombia, participarán deportistas de ciudades como Medellín, Bogotá, Manizales, Cali, entre otras, quienes estarán disputando el título de campeón de la competencia de downhill más esperada del año para desafiar a otros competidores en época de pandemia.



La edición 2021 no contará con presencia de público durante la competencia, siguiendo las medidas de bioseguridad frente al COVID-19, pero para quienes no quieren perderse esta edición 2021 y vivir la nueva realidad del Red Bull Monserrate Cerro Abajo, toda la acción podrá seguirse en vivo a través de Red Bull TV y en las distintas redes sociales de Red Bull desde las 10:00 a.m. el próximo 6 de febrero.