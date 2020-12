Alejandro Cabra Hernandez

Los deportistas presentes en los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados al próximo verano a causa del coronavirus, serán sometidos a test de coronavirus con regularidad, a restricciones de reunión, y a posibles sanciones si no respetan las reglas, anunciaron este miércoles los organizadores.



Luego de dos meses de conversaciones, los responsables de la organización de Tokio-2020 publicaron un informe de 54 páginas explicando cómo, según ellos, los Juegos pueden desarrollarse incluso si la pandemia no está controlada de aquí a julio de 2021.

Los espectadores extranjeros se verán libres de realizar una cuarentena -una medida considerada "impracticable"- y podrán utilizar los transportes públicos, pero deberán respetar reglas estrictas, desde llevar mascarilla a la prohibición de gritar, pasando por la conservación de las entradas para facilitar el rastreo.



Una decisión final sobre el número máximo de espectadores en los estadios será tomada en la primavera , señalaron los organizadores, indicando que para los extranjeros una buena parte del sistema se centrará en la realización de test antes de la entrada en Japón.



Los deportistas serán sometidos a test a su llegada a Japón, y los que residan en la Villa olímpica deberán someterse a test con regularidad, con un intervalo de entre 96 y 120 horas, precisa el documento entregado a la prensa.



Un centro de control de infecciones será implantado para tratar los casos positivos. Todos los deportistas deberán firmar un código de conducta que les instará a no hablar con tono elevado, evitar el contacto físico con los demás, y llevar mascarilla mientras no entrenen o compitan.



De común acuerdo con el Comité Olímpico Internacional podrán aplicarse sanciones por el no cumplimiento de esas reglas. "No es una ley pero tenemos que prestar atención y pedir a la gente que tome precauciones", declaró el director general del comité de organización de Tokio-2020, Toshiro Muto.



Los Juegos fueron aplazados un año, una decisión sin precedentes anunciada en marzo mientras la pandemia se extendía por el mundo.



La cita olímpica tendrá lugar del 23 de julio al 8 de agosto, y los Juegos Paralímpicos del 24 de agosto al 5 de septiembre.