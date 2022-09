Luis Felipe Posso: "Esperamos una gran acogida de los caleños para la Carrera del Pacífico"

Cali está ad portas de disfrutar de la primera edición de la Carrera del Pacífico, este domingo 11 de septiembre, con la masiva participación de atletas de élite.



Esta competencia promete ser un gran espectáculo para la comunidad caleña y se espera una gran acogida en las calles de la capital del Valle del Cauca.



“La Carrera del Pacífico nace con el objetivo de traer a Cali un evento de talla internacional; siendo la ‘Capital deportiva de América’, merece una competencia con la participación de los mejores atletas del mundo”, le comentó a El País Luis Felipe Posso, director de la carrera.



Serán 10 kilómetros el recorrido oficial de la competencia, que iniciará a las 7:30 de la mañana en la plazoleta Jairo Varela, pasará por Bellas Artes, el Gato del Río, el Hotel Intercontinental, y luego atravesará el túnel mundialista para continuar por Chipichape, la Calle 44, la Av. 3N y después tomar camino hasta la plazoleta de nuevo.



Entre los competidores de élite están los africanos Rahel Daniel (Eritrea), actual campeón del circuito mundial de Cross Country de World Athletics; el bronce olímpico de los 5000 metros en Beijing, Edwin Soi (Kenia), Yasin Hagi (Etiopia), Birhanu Balew (Bahréin), Alphonse Simbu (Tanzania) y la etíope Biruktayit Degefa, triple campeona de la Maratón de Houston y dos veces vencedora de la Maratón de Sidney.



“Esta competencia recibió el sello de World Athletics antes de su primera edición. Esto nos permite presentarnos ante el mundo como una carrera de alto nivel, pues garantiza el recorrido que fue medido centímetro a centímetro, por lo que se garantizan 10K. Además, que sea atractivo para los atletas de élite”, dijo Luis Felipe Posso.



Por nuestro país en competencia estarán los atletas Gerard Giraldo, con sus marcas nacionales de los 1500 y 5000 metros; Muriel Coneo, recordista nacional de los 1500, 3000 y 5000 metros.



“Nuestra intención es que la Carrera del Pacífico, en Cali, sea reconocida entre las grandes competencias como la maratón de Boston, Londres, New York. Estamos trabajando para eso”, comentó el director de la carrera, Luis Felipe Posso.



Pero no solo los atletas de élite participarán. La Carrera del Pacífico también es un espacio para la recreación familiar, por lo que los aficionados al deporte podrán hacer parte de este gran evento deportivo de este domingo 11 de septiembre.

“Este evento es para todos los caleños, así sea que caminen, troten, corran; están todos invitados a ser parte de la competencia. Las inscripciones están abiertas hoy viernes y mañana sábado. Solo se deben acercar al Hotel Intercontinental entre las 10:00 a.m. y las 6:00 p.m., pagar la inscripción que son 90 mil pesos y recibirán el kit de competencia”, indicó Luis Felipe Posso.

Igualmente, se confirmó que este lunes la organización de la Carrera del Pacífico dará a conocer la fecha para la segunda edición el próximo año, que tendrá como novedad unas competencias clasificatorias en ciudades como Buenaventura, Tumaco, Guapi, entre otras, para integrar aún más al Pacífico colombiano.