Los pecados de la prensa deportiva: ¿qué dijeron once de sus más connotados periodistas? (Opinión)

A propósito del Día del Periodista, celebrado el pasado jueves 9 de febrero, quise hacer un alto en el camino y reflexionar sobre lo que no estamos haciendo bien quienes nos dedicamos al oficio en el campo deportivo, escenario que tantas pasiones mueve.



El listado es largo. Sin generalizar, anoté que somos soberbios, nos creemos dueños de la verdad, opinamos con la camiseta y muchas veces con ligereza, destilamos más veneno que cuestionamientos sensatos, miramos con desdén a las mujeres que hablan de la pelota, llevamos técnicos a la guillotina, le decimos petardo a un jugador al que luego le pedimos una entrevista y nos cuesta aceptar que nos equivocamos.



Bueno, muchas de estas falencias aplican para el periodismo en cualquier otro campo informativo, pero el deporte es un caldo de cultivo para tantas faltas.



Más allá del listado que hice, me di a la tarea de consultar a once de los colegas más reconocidos en el país —como la nómina de un equipo de fútbol— para hacer un ‘mea culpa’ colectivo. A cada uno le pregunté cuál es el mayor pecado que cometemos los periodistas que cubrimos el campo deportivo. Estas fueron sus respuestas:

Gabriel Meluk: (El Tiempo)

“Te puedo decir tres cosas. La primera: yo ya no creo en el periodismo. La segunda: el oficio periodístico es uno solo, no se puede separar en deportivo, político o económico. Y la tercera: nuestro gran pecado, en general, es sentirnos parte de algo; para los que cubrimos deportes, actuar como hinchas”.

Marino Millán: (De Taquito con Marino)

“El mayor error que cometemos algunos periodistas, creo que la gran mayoría, es presumir que sabemos más de fútbol que los mismos técnicos. Nosotros somos críticos de fútbol, mas no técnicos. Pero hay muchos ‘técnicos’ de micrófono”.

Pilar Velásquez: (Semana Tv)

“Nos creemos los dueños de la verdad. Nos gusta condenar, poner el Inri, criticar destructivamente. Nos falta humanidad. El deportista no es una máquina, es una persona. Y la autocrítica es necesaria. Al final, somos los que transmitimos los mensajes y esa es una responsabilidad muy grande”.

Francisco Henao (El País)

“Uno de los tantos pecados que cometemos es la ligereza al informar. Por las ganas de dar primero la noticia no cumplimos con uno de los mandamientos importantes que es verificar con varias fuentes la autenticidad de los hechos. Cuando caemos en ese pecado, que es recurrente, perdemos credibilidad y dejamos a la profesión en el ojo del huracán”.

César Augusto Londoño (Caracol)

“Nuestro mayor pecado es creer que nos las sabemos todas y que podemos sentenciar cualquier acto como si fuera la única verdad”.



Nicolás Samper (Espn)

“Nos falta autocrítica. Los periodistas nos hemos ubicado en un lugar de soberbia que le ha dado espacio al periodismo show, en donde el periodista es más importante que el protagonista de la noticia. Absurdo, me parece eso. Los periodistas no hacemos valoraciones propias de los errores, nos cuesta rectificar e insistimos en remarcarlos por cuestión de ego. Entonces, vemos todo bonito, como una siembra de margaritas, y lo que hay es una pocilga”.

Óscar Rentería (Caracol)

“Un periodista deportivo nunca debe comprometer su opinión por amistad o por compromisos económicos con la fuente, y tampoco debe ocultar la verdad por miedos personales o profesionales”.

Juliana Salazar (Sportscenter)

“No nos preparamos con rigurosidad antes de una transmisión. Hay periodistas que creen que lo saben todo y no es así. Y, adicionalmente, sufrimos por el síndrome de la ‘chiva’. Yo soy partidaria de que más importante que tener de primera la información, es cómo desarrollarla y confrontarla con las fuentes”.

Steven Arce (Caracol)

“Parto de que no existe el periodismo deportivo; el periodismo es uno solo. Nos hemos transformado en opinadores y se nos olvida un poco el resto de la tarea. Entonces, muchos quieren llegar de una vez a opinar, y si los pones a hacer otras tareas, les parecen aburridas. Tenemos que rescatar el espíritu del periodismo para buscar la información”.

Pacho Vélez (Espn)

“Uno de los mayores pecados que cometemos todos, quizás yo encabezo la lista, es que hemos deshumanizado el deporte, y nos olvidamos de que los deportistas son seres humanos. Aunque son artistas y ganan mucho dinero, los llevamos a un nivel de exigencia cayendo en comentarios despiadados”.

Guillermo Arango (RCN)

“El ego por la ‘chiva’ es nuestro mayor pecado. Creemos que al contar una primicia ya somos dueños de la misma y si se replica en otros lugares, empiezan los enfrentamientos. Esa no es la tarea más importante del periodista y tanto él como la audiencia se están confundiendo con ello”.