¡Logró récord mundial! Armand Duplantis, el genio sueco de la pértiga que Cali vio nacer

Armand Duplantis el genio sueco del salto con Pértiga escribe su leyenda centímetro a centímetro y los 6.20 metros parecen más cerca que nunca.



Con solo 22 años ha superado por tercera vez en su carrera el récord mundial del salto de pértiga en la reunión del Stark Arena en Belgrado el pasado fin de semana, superando el listón con 2.19 metros, un centímetro más de la marca que él mismo tenía desde el 15 de febrero de 2020 en Glasgow.



El nombre de Duplantis saltó al mundo del atletismo en Cali, Colombia, cuando con apenas 15 años, se llevó la medalla de oro durante el Mundial de atletismo sub 18 celebrado en julio de 2015, con un salto de 5.30 metros, por delante del ucraniano Vladyslav Malykhin (plata también con 5.30 pero con más intentos) y el griego Emmanoouil Karalis bronce, 5.20 metros)



La impresionante evolución de Duplantis siguió en el Europeo sub 20 de 2017, elevándose a los 5.65 metros. Superó los seis metros un año más tarde en el Europeo sub 18 de Berlín (6.05 metros) y llegó a su primer récord mundial absoluto en el Meeting de Torún (Polonia) el 8 de febrero de 2020 con una marca de 6.17, que dejaba para los archivos el 6.16 del francés Reanud Lavillenie, quien a su vez dejaba para la historia los 6.15 metros del mítico Sergei Bubka, obtenida en 1993.



"Creo que he intentado los 6,19 metros 50 veces y ha tardado mucho en llegar. Nunca he tenido una altura que me haya dado tantos problemas, así que es una sensación muy buena. Fue una lucha muy dura en estos últimos dos años. Estoy muy feliz", aseguró el sueco tras su nueva plusmarca.



'Mondo' es el mayor genio que ha dado el mundo de la pértiga desde Serguéi Bubka. El ucraniano llevó el récord mundial desde los 5.85 hasta los 6.14 en una década prodigiosa (1984-1994). ¿Hasta dónde llegará la leyenda del nórdico?