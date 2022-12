Lluvia de medallas para Colombia en el Mundial de Pesas que se realiza en Bogotá

Se llevó a cabo, este lunes, la octava jornada del Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas en la Gran Carpa de Corferias. Como en los días anteriores, la delegación nacional volvió a sumar medallas en la competencia.



Con lo hecho en la noche de este 12 de diciembre, Colombia sumó tres más para llegar a 21 en total en el certamen orbital, confirmando de esta manera que es potencia de esta disciplina.



Los primeros en salir a competencia fueron los deportistas Jhor Esneider Moreno y Yeimar Mendoza, quienes subieron a la plataforma para buscar la medalla en la división de los 96 kilos.



En el arranque, Moreno no logró ajustar su último intento, pero con los 171 que hizo en el segundo, consiguió asegurarse la medalla de bronce en dicha prueba. Por su parte, Yeimar Mendoza no alcanzó a ubicarse en la quinta casilla de la jornada logrando como mejor levantamiento el de 166 kilos.



Así terminó la participación de ambos antes de llegar a la cita con el envión. El primero en subir a la plataforma nuevamente fue Jhor Moreno, quien en su primer intento alcanzó los 200 kilos, igual peso para Mendoza, quien quería seguir los pasos de su compatriota.



El segundo de Moreno fue de 205 y el tercero de 209 para asegurarse el bronce en el envión. En el total, sumaría uno más con 380. Así las cosas, Jhor Moreno le entregó a la delegación tricolor tres medallas de bronce. Mendoza no tuvo igual suerte, ya que fue noveno al final de la prueba y séptimo en el total con 366.



"El significado de esta medalla es demasiado, esto es sudor y mucho trabajo. Es satisfacción porque esto era lo que tenía en mente, montarme al podio como me lo había soñado antes de la competencia", aseguró Jhor Moreno, quien hizo parte de las concentraciones en el Centro de Alto Rendimiento.



El pesista, aseguró además que desde ya tiene la mente en las justas olímpicas. "Este proceso ha sido largo, son más de dos meses en Bogotá trabajando para tener estos resultados. Me he dedicado a trabajar pensando también en los Juegos Olímpicos, esto es con calma, pero hay que proyectar lo que se quiere", destacó el triple medallaista de bronce.



En el cierre de la jornada estaba Mari Leivis Sánchez, quien se enfrentó en los 71 kilos a sus rivales de Gran Bretaña, Estados Unidos, Italia, entre otras.



La pesista tricolor en el arranque culminó en la cuarta casilla teniendo como mejor levantamiento 111 kilos, mientras que en el envión concluyó en la séptima casilla con 133 y en el total sexta con 244 kilos.



Para este martes la acción no para y las damas de Colombia buscarán ser protagonistas. Hellen Escobar y Mailyn Echeverría, se subirán a la plataforma desde las 4:30 p.m. en los 76 kilos.