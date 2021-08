Lionel Messi le lanza la pelota a Mauricio Pochettino en el PSG (Opinión)

Mientras la locura sigue desbordada en París por el arribo de Messi, Pochettino está a la espera, quizás no con ansias, de que todos los reflectores apunten hacia él.



Una vez la efervescencia baje, Leo le habrá tirado la pelota al técnico argentino para que demuestre para qué tiene bajo su mando al que es considerado, por nombres, el mejor equipo del mundo hoy por hoy.



Cualquier entrenador sentado en el banco del París Saint-Germain debe lidiar también con la presión de dirigir al equipo más poderoso del planeta fútbol, pero la que soportan los hombros de Pochettino ha aumentado día a día, porque la afición parisina y la crónica francesa no dejan de criticar el estilo de juego del plantel de Nasser el Khelaïfi.



Me imagino un diálogo entre el catarí y el argentino:



— Bueno, Mauricio, ya te traje a Messi, tienes que ganar la Liga y la Champions.

— Como usted ordene, señor.



No tiene excusas Pochettino. Por lo menos en el papel. Por lo menos para Nasser, que ha tenido una chequera demasiado larga y ha contratado lo que ha querido desde que se sentó en la silla presidencial del PSG:



Ibrahimovic, Beckham, Lavezzi, Cavani, Di María, Neymar, Mbappé, Buffon, Navas, Donnarumma, Ramos y, más recientemente, Messi.



Pero sucede que tener a los mejores jugadores del mundo no implica necesariamente ganarlo todo. En el fútbol no existe la lógica. Y casos se han visto en todas las ligas del mundo. Con el mismo PSG, inclusive.



Porque antes de que llegara Messi perdió la Liga francesa la temporada anterior. Y existe una diferencia abismal en dinero y nómina entre el equipo parisino y sus rivales.



Los dos grandes retos de Pochettino, entonces, son devolverle la hegemonía al PSG en la Liga francesa y darle su primera Champions esta temporada.



El viernes, el argentino decía ante la prensa, a propósito del plantel que tiene en sus manos: “Podés tener mucho talento, pero si no nos comportamos como equipo, ni trabajamos, ni tenemos principios en los que estemos de acuerdo para seguir una línea, una idea, va a ser difícil que podamos actuar de la forma que queremos. Para ganar, hoy en día, no hace falta solo talento”.



Muchos consideran que a Pochettino le queda grande este PSG, y ahora, con Messi en el camerino, con mayor razón. ¿Quién querrá estar en los zapatos del entrenador argentino? Parece una pregunta ingenua, pero no lo es del todo. Si se corona en la Champions, dirán que es lo previsible cuando se tiene a los mejores jugadores del mundo. Si no, lo crucificarán sin compasión y su ficha se devaluará hasta el piso, antes de que Nasser lo haga sudar petróleo.



Hay quienes dicen que lo único que uno tiene en esta vida es que morirse. Pero Pochettino, además de aquello, tiene que poner al PSG en la cima del mundo. El catarí no le trajo a Messi solo para vender camisetas.